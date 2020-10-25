Papiss Cisse, golle tanıştı

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Senegalli forveti Papiss Cisse, ilk kez golle tanıştı. Müsabakanın 46. dakikasında Sosa’nın yerine oyuna dahil olan Cisse, 72. dakikada Caner Erkin’in kullandığı korner atışında ön direkte topu kafa ile Gökhan’a aşırttı. Arka direkte Cisse boş pozisyonda topu filelerle buluştururken takımını 3-1 öne geçirdi.
35 yaşındaki futbolcu attığı bu golle Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçeli taraftarların Trabzonspor maçı öncesi hazırladığı dev pankart, Maraton Alt Tribünü'nde yer aldı.
Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çekilmesinin ardından Almanya'da haksız bir tutumla karşı karşıya kalmış, yaşanan olaylar sonrası başarılı futbolcu Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, Almanya Futbol Federasyonu'nun o dönemki yanlış tutumu sebebiyle Mesut Özil'e resmi özür mektubu gönderdiğini açıkladı.
BB Erzurumspor'un sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildiği maç sonrası bir Erzurumspor taraftarı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a ‘Vicdanınız rahat mı!' diyerek penaltı isyanında bulundu. Taraftarı basın mensupları sakinleştirdi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Bu sonuçla, Hamilton, Formula 1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu oldu.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Sakarya'daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Southampton, Everton'ı 2-0 yendi.