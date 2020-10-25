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aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 21:29
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Enner Valencia: İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı

Enner Valencia: İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı

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Fenerbahçe'de Trabzonspor'u 3-1 devirdikleri maçta takımını öne geçiren golü atan Enner Valencia, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Enner Valencia, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşısında ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını ifade eden Valencia, "Kazandığımız için çok mutluyuz, Trabzonspor'un zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk ve buna göre oynadık. Yolumuza kazanarak devam ediyoruz, ikinci yarıda iyi oynadık" dedi.

İlk yarıda goller kaçırdığını söyleyen Ekvadorlu, "İlk yarıda iki tane gol pozisyonu yakaladım ama değerlendiremedik, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı." ifadelerini kullandı.

Bu Fener başka! 3-1

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