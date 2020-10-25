Enner Valencia: İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Enner Valencia, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor karşısında ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını ifade eden Valencia, "Kazandığımız için çok mutluyuz, Trabzonspor'un zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk ve buna göre oynadık. Yolumuza kazanarak devam ediyoruz, ikinci yarıda iyi oynadık" dedi.
İlk yarıda goller kaçırdığını söyleyen Ekvadorlu, "İlk yarıda iki tane gol pozisyonu yakaladım ama değerlendiremedik, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Erol Bulut, Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu. Hellas Verona ile anlaşmak üzereyken Fenerbahçe'den teklif aldığını dile getiren Bulut, Bakasetas'ı isteyip alamadıklarını, Marko Livaja'yla ise hiç ilgilenmediklerini açıkladı.
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