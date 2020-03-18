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aksam.com.tr
  • 18 Mart 2020 Çarşamba 20:59
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  • 18 Mart 2020 Çarşamba 21:24

Josef de Souza'dan dikkat çeken paylaşım

Josef de Souza'dan dikkat çeken paylaşım

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen performansı ve şahsına münhasır kişiliğiyle sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Josef de Souza, futbol hayatındaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren Brezilyalı futbolcu, takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans ve hırslı yapısıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Josef de Souza'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi.

Josef de Souza, Fenerbahçe ile kupa kazanamamasına rağmen taraftarların kendisini çok sevdiğini ve büyük saygı duyduğunu söyledi.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GİTTİM"

'a şampiyon olmak için gittim. Temel hedefim orada şampiyon olmak. 2 yıl daha sözleşmem var ve tamamlamak istiyorum.

"SÖZLEŞMEM BİTİNCE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"

Ondan sonra Türkiye'ye dönmek istiyorum. Fenerbahçe'de çok güzel günler yaşadım. Kupa kazanamasak bile bana çok büyük saygı duydular. Bu yüzden çok mutluyum. Türkiye'de bu fırsatı bir kez daha yakalamak istiyorum. Her fırsatta Türkiye'ye gidiyoruz. Ailecek Türkiye'yi çok özlüyorum. Brezilya'da bile oynarken, Brezilyalılar futbola çok tutkulu olmasına rağmen böyle bir atmosfer olmuyordu. Türkiye ile ilgili en çok bunu özledim.

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Josef de Souza'dan dikkat çeken paylaşım
Josef de Souza'dan dikkat çeken paylaşım

Josef de Souza'dan dikkat çeken paylaşım

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen performansı ve şahsına münhasır kişiliğiyle sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Josef de Souza, futbol hayatındaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren Brezilyalı futbolcu, takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

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