Josef de Souza'dan dikkat çeken paylaşım

Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans ve hırslı yapısıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Josef de Souza'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi.
Josef de Souza, Fenerbahçe ile kupa kazanamamasına rağmen taraftarların kendisini çok sevdiğini ve büyük saygı duyduğunu söyledi.
"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GİTTİM"
Arabistan'a şampiyon olmak için gittim. Temel hedefim orada şampiyon olmak. 2 yıl daha sözleşmem var ve tamamlamak istiyorum.
"SÖZLEŞMEM BİTİNCE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"
Ondan sonra Türkiye'ye dönmek istiyorum. Fenerbahçe'de çok güzel günler yaşadım. Kupa kazanamasak bile bana çok büyük saygı duydular. Bu yüzden çok mutluyum. Türkiye'de bu fırsatı bir kez daha yakalamak istiyorum. Her fırsatta Türkiye'ye gidiyoruz. Ailecek Türkiye'yi çok özlüyorum. Brezilya'da bile oynarken, Brezilyalılar futbola çok tutkulu olmasına rağmen böyle bir atmosfer olmuyordu. Türkiye ile ilgili en çok bunu özledim.
Galatasaray Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula kupa gönderecek.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen performansı ve şahsına münhasır kişiliğiyle sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Josef de Souza, futbol hayatındaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren Brezilyalı futbolcu, takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), dünya genelinde yayılan ve Fransa'da da yoğun etkisi görülen koronavirüs salgını nedeniyle Le Mans 24 Saat Yarışları'nın ertelendiğini açıkladı.
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Beşiktaş Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula futbol topu göndererek destek olacak.
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