Okan Buruk hedeflerini açıkladı! ''Kupayla taçlandırmak istiyoruz''

Fatih Terim'den Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler! ''Türkiye için bir gurur kaynağı''
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu. Milli oyuncular Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Fatih Terim, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için de konuştu. İşte detaylar...
Galatasaray aradığı golcüyü buldu! Aslan'ın hedefindeki isim Luka Jovic
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da aranan forvet bulundu. Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'ndan istediği performansı alamayan Galatasaray, Milan'da forma giyen Luka Jovic'in peşine düştü. İşte detaylar...