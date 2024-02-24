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Haberler
  • 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:44

Şanlıurfa'da Süper Kupa hazırlıkları başladı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.

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