Şanlıurfa'da Süper Kupa hazırlıkları başladı

Fatih Terim'den Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler! ''Türkiye için bir gurur kaynağı''

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu. Milli oyuncular Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Fatih Terim, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için de konuştu. İşte detaylar...