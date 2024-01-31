Fatih Terim'den Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler! ''Türkiye için bir gurur kaynağı''

Galatasaray aradığı golcüyü buldu! Aslan'ın hedefindeki isim Luka Jovic
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da aranan forvet bulundu. Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'ndan istediği performansı alamayan Galatasaray, Milan'da forma giyen Luka Jovic'in peşine düştü. İşte detaylar...
Ne yaptın sen İsmail Kartal! Fenerbahçe'de böylesi görülmedi
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yenen Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekorlara doymuyor. Şampiyonluğa yürüyen Kartal, sarı-lacivertlilerde en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik adam oldu. İşte detaylar...