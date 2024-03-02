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Haberler
  • 2 Mart 2024 Cumartesi 17:35

Hak mahrumiyeti cezası bulunan başkan kiraladığı yük asansöründe takımının maçını izledi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi AcnTURK Vanspor'un başkanı Feyat Kıyak, hak mahrumiyeti cezası nedeniyle kiraladığı yük asansöründe takımının maçını izledi.

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