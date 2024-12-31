2024 yılı geride kaldı! İşte öne çıkan spor olayları...

Jake Paul ve Mike Tyson karşı karşıya geldi! 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Arlington şehrinde Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda Jake Paul ve Mike Tyson ağır sıklet boks müsabakasında karşılaştı.