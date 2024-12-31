2024 yılı geride kaldı! İşte öne çıkan spor olayları...

Real Madrid'de bir ilk! Soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı
İspanyol devi Real Madrid, oyuncularının soyunma odası dolaplarını açık artırmaya sundu.
Jake Paul ve Mike Tyson karşı karşıya geldi! 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Arlington şehrinde Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda Jake Paul ve Mike Tyson ağır sıklet boks müsabakasında karşılaştı.
Dünyanın gözü bu boks maçında! Jake Paul, Mike Tyson ile karşı karşıya geliyor
Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı. Tyson ve Paul, 15 Kasım'da yapılacak karşılaşma öncesinde Teksas'taki Toyota Music Factory'de tartıya çıktı.