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Haberler
  • 15 Şubat 2025 Cumartesi 14:20

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı! Erciyes'te başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı dikey yarışlarla Kayseri'de başladı.

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