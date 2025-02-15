Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı! Erciyes'te başladı

2024 yılı geride kaldı! İşte öne çıkan spor olayları...

2024 yılı geride kalırken spor dünyasında da birçok önemli gelişme yaşandı. Birçok başarı ve hayal kırıklığıyla geçen 2024'te, öne çıkan bazı spor olaylarını sizler için derledik.