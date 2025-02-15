Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı! Erciyes'te başladı

2024 yılı geride kaldı! İşte öne çıkan spor olayları...
2024 yılı geride kalırken spor dünyasında da birçok önemli gelişme yaşandı. Birçok başarı ve hayal kırıklığıyla geçen 2024'te, öne çıkan bazı spor olaylarını sizler için derledik.
Real Madrid'de bir ilk! Soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı
İspanyol devi Real Madrid, oyuncularının soyunma odası dolaplarını açık artırmaya sundu.
Jake Paul ve Mike Tyson karşı karşıya geldi! 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Arlington şehrinde Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda Jake Paul ve Mike Tyson ağır sıklet boks müsabakasında karşılaştı.