Hesapta Lung yoktu! 1-1

AKŞAM

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Hes Kablo Hayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, çok fazla gol pozisyonu kaçırdığı maçta Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri ekibinin kalecisi Lung, ilk yarıda kurtardığı kritik pozisyonlarla maça damga vurdu. İlk yarının son dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli kaleci ağlayarak sahayı terk etti.

Süper Lig’de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray evinde Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıda çok sayıda pozisyon bulmasına rağmen Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung'u geçmeyi başaramadı.

İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 63. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Muğdat Çelik'in 62. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Hes Kablo Kayserispor, 71. dakikada Gustavo Campanharo'nun attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Galatasaray, kalan sürede baskısını arttırmasına rağmen skoru değiştirmeyi başaramadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.

Galatasaray, bu sonuçla ligde puanını 17'ye, Hes Kablo Kayserispor ile 7'ye çıkardı.

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GALATASARAY'IN SERİSİ SONA ERDİ



Galatasaray'ın 3 maçlık yenilmezlik serisi Hes Kablo Kayserispor maçında sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde bundan önceki üç maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmişti.

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EVİNDE PUAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR



Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor ile berbere kaldı, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Galatasaray, evindeki müsabakalarda 7 puan yitirdi.

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GALATASARAY, VAR'LA PENALTI KAZANDI



Galatasaray, karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında penaltı kazandı.

Maçın 61. dakikasında Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında Martin Linnes, Muğdat Çelik ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi. Doman, sarı kartı olan Muğdat Çelik'i ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Müsabakanın 63. dakikasında penaltı atışını kullanan Mbaye Diagne, topu filelere gönderdi.

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DIAGNE GOL SAYISINI 3'E ÇIKARDI



Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü kaydeden Mbaye Diagne, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 3'e çıkardı.

Diagne, daha önce UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi ile oynanan müsabakada topu iki kez filelerle buluşturmuştu.

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ALİ YAVUZ KOL'UN İLK MAÇI



Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Yavuz Kol, A takımla ilk maçına çıktı.

19 yaşındaki forvet, 70. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu da 90. dakikada Sofiane Feghouli'nin yerine girerek ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

LUNG İLK YARIDA KALESİNDE DEVLEŞTİ



Hes Kablo Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, yaptığı kurtarışlarla maçın ilk yarısına damga vurdu.

Tecrübeli kaleci, karşılaşmanın ilk yarısında 7 kurtarış yaparak Galatasaray'ın gol bulmasına izin vermedi.

Yaşadığı sakatlığa rağmen ilk yarıyı tamamlayan Rumen kalecinin yerine ikinci yarıda İsmail Çipe oyuna dahil oldu.

YASİR SUBAŞI SAKATLANDI



Hes Kablo Kayserispor'a sakatlık geçiren Yasir Subaşı, maça devam edemedi.

Sol omzundan sakatlanan Yasir Subaşı, 43. dakikada yerini Aziz Eraltay'a bıraktı.

Sedyeyle soyunma odasına götürülen Yasir Subaşı'nın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ASLAN'DA 6 EKSİK VARDI

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 6 futbolcu kadroda yer almadı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir ise maçta yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde ise Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLK KEZ İLK 11'DE YER ALDI

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de çıktı.

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'da daha önce iki maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

4. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, ceza sahasında Feghouli'nin gelişine yaptığı röveşatada top kaleci Lung'da kaldı.

6. dakikada sağdan gelişen konuk takım atağında Lennon'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Donk'un hava pasında savunmanın arkasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Lung gole izin vermedi.

11. dakikada Linnes'in yerden pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Feghouli'nin vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağa sahip oldu.

15. dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

19. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayı önünde kullandığı serbest vuruşta, kale sahasında Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.

21. dakikada Emre Kılıç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Sonrasında savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

39. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Feghouli'nin sert şutunda, Lung topu üstten kornere gönderdi.

45+3. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, kale sahası çizgisi üzerinde Diagne'nin yaptığı vuruşta, kaleci Lung ayağıyla topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 0-0 berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

55. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Emre Akbaba'nın altı pas önüne gönderdiği topa Oğulcan Çağlayan ayak koydu. Meşin yuvarlak kaleci İsmail Çipe'de kaldı.

61. dakikada Linnes, Muğdat ile Kayserispor ceza sahasında girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. 62. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Muğdat'a da önce ikinci sarı kartı ve ardından da kırmızı kartını gösterdi.

63. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı ve kaleci İsmail Çipe'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-0

71. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Aziz Behich'in sol kanattan yaptığı ortayı Donk kafa ile uzaklaştırmak istedi. Galatasaray ceza sahası önüne düşen topa Campanharo gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

81. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada Diagne kafayı vurdu. İsmail Çipe soluna gelen topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Turgut Doman, İsmail Şencan, Süleyman Özay

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 69 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 90 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Etebo), Emre Kılınç (Dk. 86 Ömer Bayram), Emre Akbaba (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Diagne

Hes Kablo Kayserispor: Lung (Dk. 46 İsmail Çipe), Krvzic (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Sapunaru, Kolovetsios, Yasir Subaşı (Dk. 43 Aziz Eraltay), Lennon, Campanharo, Attamah, Muğdat Çelik, Fernandes (Dk. 66 Miguel Lopes), Alibec (Dk. 46 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 63 Diagne (penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 71 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Fernandes, Dk. 78 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 40 Emre Akbaba (Galatasaray)