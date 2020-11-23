Aaron Lennon: En iyi halimi göreceksiniz

Hes Kablo Kayserispor'un İngiliz yıldızı Aaron Lennon, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Gün geçtikçe daha iyi olduğunu söyleyen Lennon, "Kendimi geliştiriyorum. Buraya gelmeden önce 4-5 ay futbol oynamadım. Maç fitnessım yok. Çok çalışıyorum. Yakın zamanda en iyi halimi göreceksiniz." dedi.
Hes Kablo Kayserispor'un yıldız futbolcusu Aaron Lennon, 1-1 sona eren Galatasaray maçını değerlendirdi.
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maçta deplasman ekibi üst üste talihsizlikler yaşıyor.
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