Kayserispor'da büyük şanssızlık

Süper Lig'de Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip adına talihsiz anlar yaşandı.
Kayserispor'da ilk olarak sol bek Yasir Subaşı sakatlandı ve 43. dakikada yerini Aziz Behich'e bıraktı. Daha sonra ise ilk yarıda 7 kritik kurtarış yapan Kayserispor'un başarılı kalecisi Silviu Lung sakatlandı.
İlk yarının son anlarında doğru geri pasta topu uzaklaştırmak isteyen Lung sakatlandı ve gözyaşları içerisinde yerde kaldı. Oyunun son bölümünde sakat sakat oynayan Rumen kaleci, ikinci yarının hemen başında yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maçta deplasman ekibi üst üste talihsizlikler yaşıyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Sivas Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, taraftarın stadyuma girmesine izin verdi.
Fransa Milli Takım'ın ve Barcelona'nın 26 yaşındaki futbolcusu Samuel Umtiti, vegan olduğundan beri harika hissettiğimi açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Sezon başında birçok ismi kadrosuna katarak takımını güçlendiren Süper Lig ekipleri, ocak ayında da transferde bombaları patlatacağa benziyor. Inter'de forma giyen ve performansı günden güne düşen dünya yıldızı Alexis Sanchez'in de yolunun Türkiye'den geçeceği iddia edildi.