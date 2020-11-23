Kayserispor'da büyük şanssızlık

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maçta deplasman ekibi üst üste talihsizlikler yaşıyor.

Süper Lig'de Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip adına talihsiz anlar yaşandı.

Kayserispor'da ilk olarak sol bek Yasir Subaşı sakatlandı ve 43. dakikada yerini Aziz Behich'e bıraktı. Daha sonra ise ilk yarıda 7 kritik kurtarış yapan Kayserispor'un başarılı kalecisi Silviu Lung sakatlandı.

İlk yarının son anlarında doğru geri pasta topu uzaklaştırmak isteyen Lung sakatlandı ve gözyaşları içerisinde yerde kaldı. Oyunun son bölümünde sakat sakat oynayan Rumen kaleci, ikinci yarının hemen başında yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.