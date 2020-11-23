Güntekin Onay'dan ilginç Mbaye Diagne iddiası

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından eleştirilerin odağındaki Mbaye Diagne için spor spikeri ve yazar Güntekin Onay'dan ilginç bir iddia geldi.

Galatasaray'ın Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Mbaye Diagne ile ilgili olarak beIN Sports yorumcuları arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Sporx'te yer alan habere göre, yorumcu, eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, "Penaltıdan sonra Diagne'nin sevincini gördün mü?" diye Metin Tekin ve Güntekin Onay'a bir soru yöneltti.

Hesapta Lung yoktu! 1-1

"BANA MARIO DEYİN"

Güntekin Onay, bu soru üzerine, "Balotelli'ye özeniyor olabilir. 'Bana Mario deyin' diyormuş arkadaşlarına. Balotelli de gollerden sonra sevinmediği için sevinmemiş olabilir." cevabını verdi.

Tugay Kerimoğlu ise bu yoruma cevaben, "Fakat, Diagne attığı gollerde çok sevinen, yüzü gülen bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne, Galatasaray'ın mücadeledeki tek golünü atarken, kendisi adına bu sezon Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.

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