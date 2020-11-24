Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e eleştiri: 6-0 mı yeneceksin?

Galatasaray'ın evinde Hes Kablo Kayserispor'a puan kaybettiği maçı değerlendiren eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'i skor üstünlüğü yakalamışken çift forvete dönmesini eleştirdi ve "Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?" dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray- Kayserispor maçını değerlendirdi.

Rakibi karşısında Galatasaray'ın üstün bir oyun sergilediğini belirten Dilmen, Fatih Terim'i skor üstünlüğü yakalamışken çift forvete dönmesini eleştirdi.



Rıdvan Dilmen konuyla ilgili, "Fatih Terim, çift santrafora ne zaman geçti. 1-0'ken geçti. Rakip 10 kişi. Ali Yavuz'u soktu oyuna. Orta saha üstünlüğü sendeydi. Ne gerek vardı? 6-0 mı yenmek istiyorsun? 6-0'ı illaki 4-4-2 ile atmazsın. Aynı şekilde devam edersin rakibin kaleye gelmiyor. Oyun üstünlüğü sende." ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim'in oyuncu değişiklerini eleştiren Rıdvan Dilmen, tecrübeli teknik adamın mesaj verdiğini iddia etti.

Fatih Terim'in mesaj verdiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Benim elimdeki kadro bu' dedi Fatih hoca. Yoksa maç kopmak üzereyken Donk'u da oraya göndermişken, sezon başından beri beğenmediği Feghouli gibi tecrübeli oyuncuya ihtiyaç varken dört savunmacıyla oyun bitirmek olmaz." dedi.,

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Dilmen, kaleci Lung'un performansını överken Galatasaray'ın devre arasında transfer yapmak istediğini ve Feghouli ile devam etmek istemediğini ancak Cezayirli oyuncunun da takımdan ayrılmak istemediğini sözlerine ekledi. Dilmen, özetle şunları dedi:



Galatasaray iç sahada 7 puan kaybetmiş ama toparlanırlar. Galatasaray ve Fatih Hoca, devre arasına kadar şampiyonluk yarışında kalmak ve Ocak'ta hamle yapmak istiyor. Hoca, Sofiane Feghouli ile yürümek istemiyor. Feghouli da farkında ama maaşına bakıyor

Hesapta Lung yoktu! 1-1