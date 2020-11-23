Kayserispor cephesi: 1 puan çok değerli

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokgöz, "İlk yarı çok ciddi bir farkla Galatasaray'ın üstünlüğü söz konusuydu. Bu tüm Kayserispor taraftarını üzmüştür ama ikinci yarı 10 kişi kalınmasına rağmen alınan 1 puan gerçekten Kayserispor için çok değerli 1 puandır. Bu 1 puan Samet Hocamızın bize hoş geldin hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.
Tokgöz, alınan 1 puandan ötürü oyuncuları ve teknik ekibe teşekkürlerini iletip, "Kayseri'de tek başına büyük bir kulübün başkanlığını yapan değerli başkanımız Berna Gözbaşı'na buradan 3 puanı hediye etmek isterdik, o kahramana 3 puan yakışırdı ama 1 puan hediye edebildik. Tüm Kayserispor camiasına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ilerleyen maçlarda Samet Hocamızla birlikte 3 puanlı maçlar alır ve önümüze bakarız." şeklinde konuştu.
Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından eleştirilerin odağındaki Mbaye Diagne için Gazeteci Güntekin Onay'dan ilginç bir iddia geldi.
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta elde ettikleri puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maçta deplasman ekibi üst üste talihsizlikler yaşıyor.
Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki isim Mbaye Diagne, 1-1 sona eren Kayserispor maçını değerlendirdi.
Hes Kablo Kayserispor'un yıldız futbolcusu Aaron Lennon, 1-1 sona eren Galatasaray maçını değerlendirdi.
Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.