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aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 12:50
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Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması

Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması

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Gittigidiyor ve Galatasaray Spor Kulübü'nün e-ticarette gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Galatasaraylılar, GittiGidiyor'dan yapacakları her alışverişte kulüplerine destek olacak.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, Galatasaray Spor Kulübü ile e-ticarette iş birliği gerçekleştirdi.

Gelir ortaklığı projesi kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle Galatasaray taraftarları, 31 Mart 2021'e kadar GittiGidiyor'dan yapacakları alışverişlerde takımına destek olabilecek. İş birliği çerçevesinde, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Instagram hesabında ve resmi sitesinde paylaşacağı linkler üzerinden GittiGidiyor'a girildiğinde yapılacak tüm alışverişlerden kulübe pay aktarılacak.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, iş birliğinden büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "GittiGidiyor olarak Türkiye'de e-ticaretin gelişimi için durmadan çalışıyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin en değerli spor kulüplerinden biri olan Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle güvenli ve keyifli bir alışveriş deneyimini bir kez daha ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilen gelir ortaklığı projesiyle birlikte oluşan ortaklığı, uzun vadede yurt dışında da farklı projelerle destekleyeceklerini aktaran Kantarcı, "Önümüzdeki dönemde uluslararası çapta bir spor kulübü olan Galatasaray'ı, global e-ticaret liderlerinden eBay'in gücüyle bir araya getirerek büyük işler gerçekleştireceğimize inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

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"TARAFTARLARIMIZA EK BEDEL ÖDEMEDEN KULÜPLERİNE DESTEK OLABİLECEKLERİ YEPYENİ FIRSATLARI YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da şunları kaydetti:

İlklerin ve enlerin kulübü olarak sporun her alanında mücadelesini sürdüren Galatasaray ile e-ticaret sektörünün öncü markası GittiGidiyor'un gerçekleştirdiği iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Bizler için oldukça önemli ve mutluluk verici bir adım oldu. Bu iş birliğinin kulübümüze güç katacağına inanıyor, GittiGidiyor ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Taraftarlarımıza ek bir bedel ödemeden kulüplerine destek olabilecekleri yepyeni fırsatları da yakında açıklayacağız.

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Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar ise GittiGidiyor ile yeni bir iş birliği anlaşmasının içinde olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktararak, "Taraftarlarımız, GittiGidiyor'dan yapacakları her alışverişte ek bir bedel ödemeden kulüplerine destek verecek. Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medyada en fazla dijital etkileşimi olan kulüplerin başında yer alıyor. Taraftarlarımız, kulübümüzün resmi Instagram hesabından ve resmi sitesinden paylaşacağı linkler üzerinden GittiGidiyor'a girerek yapacağı tüm alışverişlerden kulübüne ek gelir sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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