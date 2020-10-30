Fenerbahçe'nin acı günü... Dilay Kemer, hayatını kaybetti

FB TV sunucusu Dilay Kemer, yakalandığı kan kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.
Kemer, ikinci defa yakanaldığı kanser tedavisi ile mücadele ediyordu.
Uzun süredir ekrandan uzak kalan Dilay Kemer, sevenleriyle sosyal medyadan iletişim kuruyordu ancak genç sunucu, yoğun bakıma alınmıştı.
Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Acılı aileden yapılan açıklamada "Biricik kızımızı, canımızı kaybettik maalesef!" ifadesine yer verildi.
Hayatını kaybeden Kemer, 32 yaşındaydı.
İlik nakli bekleyen Dilay Kemer için ilik bulunmuştu ve kanserle mücadelesinden zaferle ayrılmıştı. Ancak Kemer'in hastalığı tekrarlamıştı.
Kemer, Mayıs ayında yaptığı paylaşımda şu sözleri sarf etmişti:
Merhaba… Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası ‘Nasılsın?’ sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü ‘İyiyim’ desem iyi değilim, ‘Kötüyüm’ desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim.
FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA: HER ZAMAN KALBİMİZDE YAŞAYACAK
Fenerbahçe Kulübü, Kemer’in vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınladı. Fenerbahçe'nin mesajında şu sözlere yer verildi:
Fenerbahçe Televizyonu’nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer'i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay.
Başımız sağ olsun.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 30, 2020
Seni ve gülen yüzünü unutmayacağız #DilayKemer
�� https://t.co/WCflp9ZhvT pic.twitter.com/stFnyXJRwY
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