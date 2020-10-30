Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın istediği Ali Akman'a göz dikti

Özellikle son yıllarda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha kılıçları çekti...
Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu... Yeşil-Beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.
ASLAN'IN KOZU AYHAN AKMAN
Takvim'de yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni... Sarı-Kırmızılılar'ın da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor.
Ayhan Akman, oğlu Efe Akman (2006 doğumlu-Galatasaray altyapısı), yeğeni Ali Akman (2002 doğumlu-Bursaspor altyapısı) ve diğer oğlu Hamza Akman (2004 doğumlu-Galatasaray altyapısı
YURT DIŞINDAN DA TEKLİF VAR
Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat kısa bir süre önce, "Ali Akman ve diğer genç oyuncularımıza yurt içinden ve yurt dışından birçok teklif geldi. Hiçbirini değerlendirmeye almadık. Bursaspor'un şu anda bulunduğu şartlarda hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmedik." ifadelerini kullanmıştı
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