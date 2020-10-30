Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın istediği Ali Akman'a göz dikti

Her alanda olduğu gibi transferde de büyük bir rekabete tutuşan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sefer genç bir futbolcu için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp Bursaspor'un yıldız adayı Ali Akman'ı transfer etmek için girişimlere başlarken transfere Emre Belözoğlu da dahil. Aslan'ın kozu Ali Akman'ın Ayhan Akman'ın yeğeni olması; Fenerbahçe ise son yıllarda yaptığı gibi bu transferde de ezeli rakibine sürpriz yapmak istiyor.

Özellikle son yıllarda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha kılıçları çekti...

Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu... Yeşil-Beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.

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ASLAN'IN KOZU AYHAN AKMAN

Takvim'de yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni... Sarı-Kırmızılılar'ın da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor.



Ayhan Akman, oğlu Efe Akman (2006 doğumlu-Galatasaray altyapısı), yeğeni Ali Akman (2002 doğumlu-Bursaspor altyapısı) ve diğer oğlu Hamza Akman (2004 doğumlu-Galatasaray altyapısı

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YURT DIŞINDAN DA TEKLİF VAR

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat kısa bir süre önce, "Ali Akman ve diğer genç oyuncularımıza yurt içinden ve yurt dışından birçok teklif geldi. Hiçbirini değerlendirmeye almadık. Bursaspor'un şu anda bulunduğu şartlarda hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmedik." ifadelerini kullanmıştı

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