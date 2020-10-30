  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 11:10
  • |
  • Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın istediği Ali Akman'a göz dikti

Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın istediği Ali Akman'a göz dikti

Paylaş

Her alanda olduğu gibi transferde de büyük bir rekabete tutuşan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sefer genç bir futbolcu için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp Bursaspor'un yıldız adayı Ali Akman'ı transfer etmek için girişimlere başlarken transfere Emre Belözoğlu da dahil. Aslan'ın kozu Ali Akman'ın Ayhan Akman'ın yeğeni olması; Fenerbahçe ise son yıllarda yaptığı gibi bu transferde de ezeli rakibine sürpriz yapmak istiyor.

Özellikle son yıllarda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bir transferde daha kılıçları çekti...

Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu... Yeşil-Beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.

Galatasaray, Dorukhan'ı devre arasında kadrosuna katacak

ASLAN'IN KOZU AYHAN AKMAN

Takvim'de yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni... Sarı-Kırmızılılar'ın da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor.

Ayhan Akman, oğlu Efe Akman (2006 doğumlu-Galatasaray altyapısı), yeğeni Ali Akman (2002 doğumlu-Bursaspor altyapısı) ve diğer oğlu Hamza Akman (2004 doğumlu-Galatasaray altyapısı

Sezon sonu boşa çıkıyor: Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi

YURT DIŞINDAN DA TEKLİF VAR

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat kısa bir süre önce, "Ali Akman ve diğer genç oyuncularımıza yurt içinden ve yurt dışından birçok teklif geldi. Hiçbirini değerlendirmeye almadık. Bursaspor'un şu anda bulunduğu şartlarda hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmedik." ifadelerini kullanmıştı

Fenerbahçe'nin acı günü... Dilay Kemer, hayatını kaybetti

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ortalık karışacak! Belözoğlu, G.Saray'ın istediği genç yıldıza kancayı taktı
Ortalık karışacak! Belözoğlu, G.Saray'ın istediği genç yıldıza kancayı taktı

Ortalık karışacak! Belözoğlu, G.Saray'ın istediği genç yıldıza kancayı taktı

G.Saray'dan sürpriz hamle: Ezeli rakibin yıldızını kadrosuna katıyor
G.Saray'dan sürpriz hamle: Ezeli rakibin yıldızını kadrosuna katıyor

G.Saray'dan sürpriz hamle: Ezeli rakibin yıldızını kadrosuna katıyor

FB TV sunucusundan acı haber geldi! Hayatını kaybetti...
FB TV sunucusundan acı haber geldi! Hayatını kaybetti...

FB TV sunucusundan acı haber geldi! Hayatını kaybetti...

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Göztepe'de 3 koronavirüs vakası
Göztepe'de 3 koronavirüs vakası

Göztepe'de 3 koronavirüs vakası

Göztepe, 1 futbolcu, 1 teknik heyet personeli ve 1 yöneticinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'da Newton kararı
Trabzonspor'da Newton kararı

Trabzonspor'da Newton kararı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Aslan'ın konuğu Ankaragücü
Aslan'ın konuğu Ankaragücü

Aslan'ın konuğu Ankaragücü

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Sezon sonu boşa çıkıyor: G.Saray'dan Kenan hamlesi
Sezon sonu boşa çıkıyor: G.Saray'dan Kenan hamlesi

Sezon sonu boşa çıkıyor: G.Saray'dan Kenan hamlesi

Galatasaray, Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi.

Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e 7. hafta, TFF 1. Lig'e ise 8. hafta maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de 8, Misli.com 3. Lig'de ise 7. hafta müsabakaları oynanacak.

Yiğidolar yine sonunu getiremedi: 1-2
Yiğidolar yine sonunu getiremedi: 1-2

Yiğidolar yine sonunu getiremedi: 1-2

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ikinci maçında sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk ediyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.