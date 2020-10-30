Galatasaray'ın devre arası planı: Luyindama, Marcao...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hayalinde 2018-19 sezonundaki operasyonu tekrarlayıp sezonu şampiyon olarak tamamlayacak kadroyu kurmak… Ancak gözden çıkardığı oyunculara şu ana kadar talip çıkmadı. Bu nedenle operasyon talipleri olan oyuncular üzerinden yürüyecek. Bu nedenle; Marcao ya da Luyindama'nın gitmesine izin verecek.
GİDECEK OYUNCUYA GÖRE...
Takvim'in haberine göre, gelecek rakama göre bir regista (defansın önünden top çıkaran oyun kurucu) ve bir hızlı kanat oyuncusu transfer alınacak. Babel, Falcao, Diagne, Feghouli ya da Belhanda'dan birisi takımdan ayrılırsa bambaşka bir operasyon gündeme gelecek. Gidecek oyuncuya göre ikinci bir kanat oyuncusu, forvet ya da 10 numara transferi yapılacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arası operasyonunu belirledi.
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanevi isimleri arasında yer alan Tanju Çolak, sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin maaş indirimine gitmemesine ilişkin, "Ekonomi ortada ve sen buna rağmen burnundan kıl aldırmıyorsun. Ne oynuyorsun Feghouli? Belhanda ne oynuyorsun sen? Siz kimsiniz? Bu Galatasaray'a ne verdiniz." dedi.
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Josef de Souza'nın yerine Adem Ljajic'in görev alması bekleniyor.
Trabzonspor karşısında silik bir performans sergileyen ve devre arasında oyundan alınan Jose Sosa'ya Erol Bulut moral oldu. Tecrübeli futbolcuyla özel olarak görüşen genç teknik adam, oyuncusuna "bu hafta da 11'desin" mesajı verdi.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin de sakatlanmasıyla kanatlarda oynayacak oyuncu olarak sadece Rachid Ghezzal kaldı. Bu durum Yeni Malatya maçı öncesi Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ile bir görüşme gerçekleştirdi.