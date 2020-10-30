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aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 10:21
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Sezon sonu boşa çıkıyor: Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi

Sezon sonu boşa çıkıyor: Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi

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Galatasaray, Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan sürpriz Kenan Karaman hamlesi...

Ara transfer döneminin başlamasına daha 2 ay var, ancak Galatasaray'da somut adımlar şimdiden atılmaya başlandı. Teknik direktör Fatih Terim'le yapılan zirve sonrası alınan kararla birlikte, mevcut kadronun büyük ölçüde değiştirilmesi hedefleniyor.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fatih hocanın çok istediği oyuncular arasında yer alan Kenan Karaman'la da yeni bir görüşme gerçekleşti. Kulübü Düsseldorf'la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Milli forvet, Galatasaray'ın tüm şartlarını kabul etti.

SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR

Sarı-Kırmızılılar, Kenan'ı uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışacak. Alman kulübünün fiyat yükseltmesi halinde, oyuncunun sezon sonunda boşa çıkacak olması koz olarak kullanılacak. Kenan'ın Galatasaray'da oynamayı çok istemesi Cim-bom'un en büyük avantajı olarak gösterildi

Sarı kırmızılıların radarındaki diğer isimler ise Seri, Onyekuru ve Garry Rodrigues olarak ifade ediliyor.

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