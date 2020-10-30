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aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 09:56
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Galatasaray, Dorukhan'ı devre arasında kadrosuna katacak

Galatasaray, Dorukhan'ı devre arasında kadrosuna katacak

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Orta saha transferini ocak ayına bırakan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Aslan, Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen ve 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

Galatasaray'dan sürpriz hamle... Sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rakibi Beşiktaş'ın sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcusu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Yaz transfer sezonunda istediği takviyeleri yapamadığı gibi satmak istediği oyuncuları da satamayan Galatasaray'da bu durum Fatih Terim ile yönetimin arasını açmıştı.

SABAH'ta habere yer alan habere göre, Kadrodaki bazı sıkıntıları çözmek için kısa vadeli planlar yapan Galatasaray yönetimi Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.

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FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Milli futbolcuya teknik direktör Fatih Terim de onay verdi. Dorukhan'ı Fenerbahçe'nin istediği ifade ediliyor.

Bu durumda Galatasaray, Fenerbahçe ile transferde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı yönetimin ilk hedefinin Dorukhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak olduğu ancak Beşiktaş ile anlaşma olmazsa sezon sonunun bekleneceği öğrenildi.

Dorukhan'ın sözleşmesi 2021 Haziran'da sona eriyor. Galatasaray, Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak istediği gibi sol bek Saracchi'nin de bonservisine sahip olmak istiyor.

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