Futbolda haftanın programı

AA

Futbolda Süper Lig'e 7. hafta, TFF 1. Lig'e ise 8. hafta maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de 8, Misli.com 3. Lig'de ise 7. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG



Bugün:

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)



Yarın:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)



16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)



19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)



1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)



19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)



2 Kasım Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

TFF 1. LİG



Bugün:

19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)



Yarın:

13.30 Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Giresun Atatürk)



16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)



19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



1 Ekim Pazar:



13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)



16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)



19.00 Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)

Not: Tuzlaspor-Altay maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

MİSLİ COM 2. LİG



Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Manisa FK-Sancaktepe FK (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Çorum FK-Ankara Demirspor (Çorum Şehir)

13.00 Uşakspor-Şanlıurfaspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Hacettepe-Hekimoğlu Trabzon (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Anagold 24Erzincanspor (Devrek İlçe)

13.00 Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Kocaelispor-Ergene Velimeşespor (Kocaeli)

19.00 Afjet Afyonspor-Niğde Anadolu FK (Zafer)

Not: Grupta Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Elazığspor-Eyüpspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Bayburt Özel İdare-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Serik Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Kardemir Karabükspor-Etimesgut Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Karacabey Belediyespor-Sakaryaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Bodrumspor-Pazarspor (Bodrum İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Vanspor FK (Kırşehir Ahi)

13.00 Mamak FK-Kırklarelispor (Çubuk İlçe)

13.00 Pendikspor-Tarsus İdmanyurdu (Pendik)

13.00 Sivas Belediyespor-Turgutluspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

MİSLİ.COM 3. LİG



1. Grup

1 Kasım Pazar:

13.00 1877 Alemdağspor-Bucaspor 1928 (Alemdağ)

13.00 Artvin Hopaspor-Manisaspor (Hopa)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (Nevşehir Gazi)

13.00 Kızılcabölükspor-Belediye Derincespor (Kızılcabölük Semt)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003 (Fatsa İlçe)

13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Payasspor (Edirne 25 Kasım)

Not: Grupta Çankaya FK-Ofspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

2. Grup

1 Kasım Pazar:

13.00 Ceyhanspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Ceyhan İlçe)

13.00 Kahta 02-Karaman Belediyespor (Kahta İlçe)

13.00 Mardin Fosfatspor-Tekirdağspor (Mardin 21 Kasım)

13.00 İskenderun FK-Yozgatspor 1959 (Payas İlçe)

13.00 Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Dumlupınar)

13.00 Hadile Edip Adıvarspor-Nazilli Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

13.00 Tokatspor-Çengelköy (Tokat Gaziosmanpaşa)

19.00 Fethiyespor-Yomraspor (Fethiye İlçe)

3. Grup

Yarın:

13.00 Esenler Erokspor-Osmaniyespor (Vefa)

1 Kasım Pazar:

13.00 Gölcükspor-Altındağspor (Gölcük Şehir)

13.00 Elazığ Karakoçan FK-Şile Yıldızspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Yalovaspor-İçel İdmanyurdu (Yalova Atatürk)

13.00 Cizrespor-Batman Petrolspor (Siirt Atatürk)

13.00 Çatalcaspor-Karşıyaka (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Arhavispor-Somaspor (Arhavi İlçe)

19.00 Isparta 32 Spor-Erbaaspor (Isparta Atatürk)

4. Grup

Yarın:

13.00 Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 52 Orduspor-Bayrampaşa (19 Eylül)

13.00 Sultanbeyli Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Silivrispor (Kelkit İlçe)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Adıyaman 1954 (Dağılgan)

13.00 Bergama Belediyespor-Kozanspor (Bergama 14 Eylül)

13.00 Modafen-Muğlaspor (Alemdağ)

Not: Grupta Düzcespor-Karbel Karaköprü Belediyespor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.