Dilay Kemer'in iç burkan hikayesi: 'Doktorların suratını beğenmedim, sanıyorum tatsız bir durum var'

Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer'in vefatı sonrasında, genç spikerin hastalığa yakalanma hikâyesi ortaya çıktı.
Fenerbahçe Televizyonu’nun (FB TV) ekran yüzü, Dilay Kemer, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek henüz 32 yaşında hayatını kaybetti.
Yaklaşık 6 yıldır FB TV’de çalışan, Dilay Kemer’in ölümü büyük üzüntü yarattı.
YÖNETİCİLERİNDEN 1 SAAT İZİN ALMIŞ AMA...
Hürriyet'in haberine göre, Dilay Kemer, 2018 yılında sunduğu bir haber bülteni sonrasında kendisini çok yorgun ve halsiz hissettiğini belirterek, "Beslenmeme çok dikkat ediyorum, vitamin takviyesi alıyorum gene de bu yorgunluğum geçmiyor" diyerek, doktora muayene olmak için 1 saatliğine FB TV yöneticilerinden izin almıştı.
Gittiği hastaneden yaklaşık bir saat sonra telefon eden Dilay, "Bir saat demiştim ama sanıyorum işim biraz uzayacak. Tahliller yaptırmam gerekiyor." dedi.
"SANIRIM TATSIZ BİR DURUM VAR"
Bir süre tekrar telefon açan Dilay, "Doktorların surat ifadelerini hiç beğenmedim, sanıyorum tatsız bir durum var ve beni hemen yatırıyorlar." demiş ve o günden sonra sonra bir daha işine dönemeyip tedavi görmüştü.
Hasta yatağından sürekli FB TV’deki arkadaşlarına umut dolu mesajlar atan Dilay Kemer, sosyal medya hesabından da sık sık kanser hastalığına yönelik farkındalık yaratacak paylaşımlar yapmıştı.
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