  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 12:11
  • |
  • Son Güncelleme:

Erol Bulut'tan Jose Sosa kararı

Erol Bulut'tan Jose Sosa kararı

Paylaş

Trabzonspor karşısında silik bir performans sergileyen ve devre arasında oyundan alınan Jose Sosa'ya Erol Bulut moral oldu. Tecrübeli futbolcuyla özel olarak görüşen genç teknik adam, oyuncusuna "bu hafta da 11'desin" mesajı verdi.

Fenerbahçe'de Jose Sosa, hazır hale gelir gelmez ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Arjantinli futbolcu sezona çok iyi başladı, attığı gollerin yanı sıra sergilediği müthiş performansla alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

BULUT'UN NİYETİ YOK

Eski takımı Trabzonspor'a karşı geçen hafta oynanan maç ise Sosa için iyi geçmedi. Vasat bir futbol sergileyen tecrübeli orta saha oyuncusu ikinci yarı başlarken kenara geldi. Onun oyundan çıkmasının ardından oyunda üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, peş peşe bulduğu gollerle skoru 0-1'den 3-1'e getirdi. Erol Bulut'un bu hafta Antalya karşısında, Trabzon maçının ikinci yarısındaki kadroyu kullanabileceği öne sürülmüştü. Ancak Bulut'un Arjantinli yıldızdan bu kadar kolay vazgeçmeye niyeti yok.

Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın istediği Ali Akman'a göz dikti

"HERKES SANA ÇOK GÜVENİYOR"

45 yaşındaki teknik adam, idmanların en iyilerinden biri olan Sosa ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Erol Bulut, Sosa'dan Trabzon maçını unutmasını isteyerek, "Böyle şeylere takılmayacak kadar tecrübeli bir oyuncusun. Bu hafta da 11'desin. Sadece ben değil, takımdaki herkes sana çok güveniyor." mesajını verdi.

Hocasının bu desteği, 35 yaşındaki oyuncuya moral oldu.

Fenerbahçe'nin acı günü... Dilay Kemer, hayatını kaybetti

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ne Avcı ne de Tamer Tuna! İşte Newton'ın yerine gelecek isim
Ne Avcı ne de Tamer Tuna! İşte Newton'ın yerine gelecek isim

Ne Avcı ne de Tamer Tuna! İşte Newton'ın yerine gelecek isim

Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap
Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap

Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap

Ozan Tufan'a sürpriz talip! Görüşmelere başlandı
Ozan Tufan'a sürpriz talip! Görüşmelere başlandı

Ozan Tufan'a sürpriz talip! Görüşmelere başlandı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Ocak ayında transfer edilecek 4 isim ortaya çıktı
Ocak ayında transfer edilecek 4 isim ortaya çıktı

Ocak ayında transfer edilecek 4 isim ortaya çıktı

Yaz ayı transfer döneminde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, devre arasında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar; Henry Onyekuru, Jean Michael Seri, Kenan Karaman ve Yunus Mallı'ya parçalıyı giydirmek için girişimlere başladı bile.

Göztepe'nin acı günü! Enkaz altında kalmıştı...
Göztepe'nin acı günü! Enkaz altında kalmıştı...

Göztepe'nin acı günü! Enkaz altında kalmıştı...

Göztepe Kulübü, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un vefat ettiğini bildirdi.

Diagne'den Terim'e beklenmedik tavır
Diagne'den Terim'e beklenmedik tavır

Diagne'den Terim'e beklenmedik tavır

Galatasaray'ın Ankaragücü maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mbaye Diagne, 56. dakikada oyundan alındıktan sonra kulübeye uğramadan direkt soyunma odasına giderek teknik direktör Fatih Terim'e tavır koydu.

8 maç, 7 gol! Huzurlarınızda Ali Akman...
8 maç, 7 gol! Huzurlarınızda Ali Akman...

8 maç, 7 gol! Huzurlarınızda Ali Akman...

Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Boluspor maçını da boş geçmedi. Genç yetenek, 8 haftada 7 gole ulaştı.

Erol Bulut'un 3 vazgeçilmez futbolcusu
Erol Bulut'un 3 vazgeçilmez futbolcusu

Erol Bulut'un 3 vazgeçilmez futbolcusu

Yeni sezon öncesi yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Süper Lig'in ilk 6 haftasında tam 24 futbolcuya süre verdi. Altay Bayındır, Caner Erkin ve Luiz Gustavo, 6 haftada da görev alan isimler olarak dikkat çekti.

Schalke'nin Ozan Kabak için istediği rakam ortaya çıktı
Schalke'nin Ozan Kabak için istediği rakam ortaya çıktı

Schalke'nin Ozan Kabak için istediği rakam ortaya çıktı

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Liverpool ve Milan'ın radarında olan milli stoperimiz Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.