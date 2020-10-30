Erol Bulut'tan Jose Sosa kararı

Trabzonspor karşısında silik bir performans sergileyen ve devre arasında oyundan alınan Jose Sosa'ya Erol Bulut moral oldu. Tecrübeli futbolcuyla özel olarak görüşen genç teknik adam, oyuncusuna "bu hafta da 11'desin" mesajı verdi.

Fenerbahçe'de Jose Sosa, hazır hale gelir gelmez ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Arjantinli futbolcu sezona çok iyi başladı, attığı gollerin yanı sıra sergilediği müthiş performansla alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

BULUT'UN NİYETİ YOK

Eski takımı Trabzonspor'a karşı geçen hafta oynanan maç ise Sosa için iyi geçmedi. Vasat bir futbol sergileyen tecrübeli orta saha oyuncusu ikinci yarı başlarken kenara geldi. Onun oyundan çıkmasının ardından oyunda üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, peş peşe bulduğu gollerle skoru 0-1'den 3-1'e getirdi. Erol Bulut'un bu hafta Antalya karşısında, Trabzon maçının ikinci yarısındaki kadroyu kullanabileceği öne sürülmüştü. Ancak Bulut'un Arjantinli yıldızdan bu kadar kolay vazgeçmeye niyeti yok.

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"HERKES SANA ÇOK GÜVENİYOR"

45 yaşındaki teknik adam, idmanların en iyilerinden biri olan Sosa ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Erol Bulut, Sosa'dan Trabzon maçını unutmasını isteyerek, "Böyle şeylere takılmayacak kadar tecrübeli bir oyuncusun. Bu hafta da 11'desin. Sadece ben değil, takımdaki herkes sana çok güveniyor." mesajını verdi.

Hocasının bu desteği, 35 yaşındaki oyuncuya moral oldu.

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