Falcao'dan hayat öpücüğü! 1-2

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Erzurum'da BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Cim-bom, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Emre Kılınç ve Radamel Falcao'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 45. dakikada penaltıdan Novikovas atarken; Falcao'nun golü ise görülmeye değerdi. Kolombiyalı yıldız 73. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Son 3 lig maçında 8 puan kaybeden Aslan, bu kötü gidişata Erzurumspor deplasmanında son verdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Emre Kılınç ve Radamel Falcao'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Erzurum'un golü ilk yarının son dakikasında penaltıdan Novikovas'tan geldi.

Galatasaray'da üstünlük golünü atan Radamel Falcao, karşılaşmanın 73. dakikasında 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 3 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 10 yaparken, BB Erzurumspor ise sezonun 2. yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.

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GOLDEN ÖNCE FAUL İTİRAZI

Galatasaray, karşılaşmanın 20. dakikasında Emre Kılınç ile öne geçerken, Erzurumspor'da oyuncular golün öncesindeki pozisyonda Babel'in faul yaptığı gerekçesiyle itirazlarda bulundu.

Emre Kılınç'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Farnolle kurtarmaya çalışsa da başaramadı ve top ağlarla buluştu.

Maçın hakemi Arda Kardeşler'e VAR odasından bir uyarı gelmedi ve gol geçerlilik kazandı.

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PENALTI VAR İLE GELDİ

BB Erzurumspor'da Gomes, 42. dakikada ceza sahasında Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takımın oyuncuları penaltı beklerken, Arda Kardeşler oyunun sürmesini istedi.

Pozisyonun devamında oyun durduktan sonra VAR odasından uyarı geldi ve pozisyonu VAR ekranında inceleyen Arda Kardeşler, penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Novikovas ağları havalandırdı ve takımına beraberliği getirdi.

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RADAMEL FALCAO'DAN GÜZEL GOL

Galatasaray'da zaman zaman eleştirilen Radamel Falcao, bu sezon 6. maçında 5. golünü attı ve çok da şık bir bitirici vuruşla bunu gerçekleştirdi.

63. dakikada Babel'in diyagonal pasını ceza sahasının sağ çaprazında çok iyi kontrol eden Falcao, dar açıdan olmasına rağmen uzak köşeye çok iyi vurarak takımını öne geçirdi.

FALCAO KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞINDA

Galatasaray'ı öne geçiren Radamel Falcao, 73. dakikada Hasan Hatipoğlu'yla girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet uzun süre itirazlarda bulunurken, karar değişmedi.

Daha önce River Plate formasıyla Libertadores Kupası'nda iki kırmızı kartı olan Kolombiyalı yıldız, Avrupa kariyerinde ilk kırmızı kartını gördü.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Oghenekaro Etebo ile sakatlığı bulunan Martin Linnes karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, kaleci Fatih Öztürk ile Emre Akbaba da yedeğe çekildi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, bu futbolcuların yerine Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram ve Younes Belhanda'yı görevlendirdi.

Galatasaray, müsabakaya Okan Kocuk, Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antanyalı, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Ryan Babel ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne yer aldı.

GALATASARAY'DA KAPTAN BELHANDA

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda maça kaptan olarak çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanlarından Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olması ve Arda Turan'ın da yedekler arasında bulunmasından dolayı müsabakada kaptanlık pazubendini Belhanda taktı.

Öte yandan Galatasaray'ın geçen sezonun başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna dahil ettiği Taylan Antalyalı, ilk kez eski takımına karşı sahada yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da da teknik direktör Mehmet Özdilek, ligde 4. hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, sakatlığı devam eden Kaan Kanak'ın yerine Mücahit Albayrak'ı oynatırken, yedeğe çektiği Rashad Muhammed'in yerine de Ricardo Gomes'e şans verdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray karşısına Farnolle, Obertan, Hasan Hatipoğlu, Novikovas, Petrus Boumal, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Mina, Mücahit Albayrak, Murat Uçar, Ricardo Gomes ilk 11'i ile çıktı.

Mavi-beyazlı ekibin yedek kulübesinde Rashad Muhammed ile Kayacan Erdoğan, Sissoko, Hamroun, Donald, Gökhan Kardeş, Sadiku, Teikeu, Osman Çelik ve Cenk Ahmet Alkılıç bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakayı sadece localardaki taraftarlar statta izleyebildi.

Karşılaşmayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak kendilerine ayrılan bölümde takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

Süper Lig'in 6. haftasında yapılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

3. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak geri döndü.

21. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada İbrahim Akdağ ile girdiği mücadele topu almayı başaran Babel'in pasında Belhanda topla buluştu. Belhanda'nın ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan topla buluşturduğu Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Farnolle müdahale etse de meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Gol sonrasında ev sahibi ekibin itirazları sonucu VAR odasıyla görüşen hakem Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi ve golü verdi.

33. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta, top kalenin üzerinden auta gitti.

38. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Novikovas'ın verdiği pasla topla buluşan Ricardo Gomes'in, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.

43. dakikada topla ceza sahası içinde Marcao ile mücadele eden Ricardo Gomes yerde kaldı. İtirazlar üzerine VAR'a giderek inceleme yapan Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.

45. dakikada Novikovas'ın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

52. dakikada Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortada uzak köşeden Falcao'nun kafa vuruşunda, topu auta gitti.

64. dakikada sarı-kırmızılı ekip tekrar öne geçti. Babel'in pasında ceza sahasının sol çaprazında topu gögsüyle kontrol eden Falcao, dar açıda olmasına rağmen uzak köşeye vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

71. dakikada Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

90. dakikada ceza sahasının önünde topla buluşan Emre Akbaba'nın plase vuruşunda, kaleci Farnolle topu yatarak kurtardı.

Müsabaka sarı-kırmızılı takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak (Dk. 85 Sadiku), İbrahim Akdağ, Petrus Boumal (Dk. 46 Sissoko), Emrah Başsan (Dk. 85 Rashad Muhammed), Obertan (Dk. 64 Donald), Novikovas (Dk. 77 Hamroun), Ricardo Gomes

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 89 Emre Akbaba), Belhanda (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan), Ömer Bayram (Dk. 89 Donk), Babel (Dk. 65 Arda Turan), Falcao

Goller: Dk. 21 Emre Kılınç, Dk. 64 Falcao (Galatasaray), Dk. 45 Novikovas (penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 73 Falcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 70 Ömer Bayram, Dk. 77 Arda Turan (Galatasaray), Rashad Muhammed (Maç bitiminde) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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