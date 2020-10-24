Emre Kılınç: 'Taraftar memnnunsa sıkıntı yok'

Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Emre Kılınç, maçın ardından konuştu.

Galatasaray'da Emre Kılınç, B.B. Erzurumspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Emre, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci yarıda 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Galibiyet serisi yakalamamız için Erzurum deplasmanı önemliydi. Burası zor bir deplasman, rakım çok yüksek." dedi

Kendi performansını da değerlendiren Emre, "Takıma katkı verebiliyorsam, taraftarlar ve takım arkadaşlarım benden memnunsa nerede oynadığımın önemi yok." şeklinde konuştu.

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