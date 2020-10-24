Emre Kılınç: 'Taraftar memnnunsa sıkıntı yok'

Galatasaray'da Emre Kılınç, B.B. Erzurumspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Emre, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci yarıda 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Galibiyet serisi yakalamamız için Erzurum deplasmanı önemliydi. Burası zor bir deplasman, rakım çok yüksek." dedi
Kendi performansını da değerlendiren Emre, "Takıma katkı verebiliyorsam, taraftarlar ve takım arkadaşlarım benden memnunsa nerede oynadığımın önemi yok." şeklinde konuştu.
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