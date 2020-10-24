Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı yarı yolda bırakmam

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, B.B. Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Falcao'nun kırmızı kartının doğru olmadığını iddia eden Albayrak, "Şükür olsun galibiyetimizi aldık, İstanbul'a huzur içinde döneceğiz. Bence Falcao'nun kırmızı kartı haksızdı. Falcao, kendisine yakışır bir gol attı. Bütün takımı, teknik heyeti tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
"GALATASARAYLILAR, GALATASARAY'A ZARAR VERMESİN"
İstifa haberlerinin doğru olmadığını belirten yönetici, "Benimle ilgili her gün istifa etti, ediyor deniyor, bunları hepsi asılsızdır, yalandır. Başkanı hasta olan bir Galatasaray'ı yolda bırakacak bir karaktere sahip değilim ben. Ben Galatasaraylıyım, hem de çok iyi Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesin." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, son günlerde hakkında çıkan "istifa" iddialarına cevap verdi.
Dünya futbolunun 1 numaralı rekabeti olarak kabul edilen Barcelona - Real Madrid maçında, Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Medipol Başakşehirli futbolcular, Antalyaspor müsabakasında atılan ilk golü aşil tendonu kopan ve ameliyat edilen Junior Caiçara'ya hediye etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 6. haftasında 1-0 Gaziantep FK'nın galibiyetiyle sonuçlanan Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından her iki takımın teknik sorumluları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.