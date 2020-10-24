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aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:41
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Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı yarı yolda bırakmam

Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı yarı yolda bırakmam

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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, son günlerde hakkında çıkan "istifa" iddialarına cevap verdi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, B.B. Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Falcao'nun kırmızı kartının doğru olmadığını iddia eden Albayrak, "Şükür olsun galibiyetimizi aldık, İstanbul'a huzur içinde döneceğiz. Bence Falcao'nun kırmızı kartı haksızdı. Falcao, kendisine yakışır bir gol attı. Bütün takımı, teknik heyeti tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"GALATASARAYLILAR, GALATASARAY'A ZARAR VERMESİN"

İstifa haberlerinin doğru olmadığını belirten yönetici, "Benimle ilgili her gün istifa etti, ediyor deniyor, bunları hepsi asılsızdır, yalandır. Başkanı hasta olan bir Galatasaray'ı yolda bırakacak bir karaktere sahip değilim ben. Ben Galatasaraylıyım, hem de çok iyi Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesin." ifadelerini kullandı.

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