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aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:14
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Mehmet Özdilek'ten hakemlere tepki

Mehmet Özdilek'ten hakemlere tepki

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AA

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Biz kötü oynadığımız kabul ediyoruz ama ben kötü oynarken oyunu tutmuşken 1-0 geriye düşürmek, oyunla düşelim biz hakemin vereceği tek bir kararla düşmeyelim." dedi.

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, beklentileri karşılayamadıklarını belirterek, "Oyun içinde maalesef çok müdahil olamadık. Ritim olarak sıkıntı yaşayacağımız tahmin ediyordum ama bu kadar takımın geneline yansıyacağını tahmin etmiyordum. Bu tür müsabakalarda reel olarak 8-9 oyuncunun iyi oynaması lazım. Bu sayıya ulaşamadık ve takımın hüviyetiyle çok bağdaşmayan bir ortamda biz kendi anlayışımızı rakibe hissettirmeye çalışan bir takımız ama bugün bunu hissettiremedik." diye konuştu.

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Özdilek, Babel ile İbrahim Akdağ'ın pozisyonunun faul olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

Ben hakemler hakkında konuşmayı çok sevmiyorum ve hep onlara destek olmaya çalışıyorum. Biz kötü oynadığımız kabul ediyoruz ama oyun 0-0 iken golün başlangıcı faul değil ise nasıl bir faul olacak. Bunu Arda hoca bana anlatsın. Hadi Arda hoca görmedi olabilir ama VAR denen bir şey var. Orada da Suat hoca var. Suat hoca nasıl görmezsin bu faul olmazsa başka nasıl olur bana anlatsınlar sevinirim. Ben de 35-40 yıldır futbolun içindeyim. Attığımız penaltıda hocanın gözü önünde VAR olmasa penaltı da gitti. Hata olacak insanlar için ama bu kadar bariz hata olunca bu sefer niyetler farklı yönlere mi gidiyor diye düşünüyorsun.

Hakem kararı ile 1-0 geriye düştüklerini ileri süren Özdilek, şunları kaydetti:

Biz kötü oynadığımız kabul ediyoruz ama ben kötü oynarken oyunu tutmuşken 1-0 geriye düşürmek... Oyunla düşelim biz hakemin vereceği tek bir kararla düşmeyelim. Ondan sonra diyoruz ki niye Türk futbolu ileri gitmiyor niye hakemler konuşuluyor. Biz kaybettiğimiz zaman kendimizi çek ediyoruz hakemler de edecek. Bu kadar kolay olmamalı lehimize aleyhimize hiç problem değil. Kazandığımızda da böyle kazanacaksak hiç kazanmayalım. Bunu paylaşmamız lazım çünkü insanlar da televizyonlardan izliyor. Bir de benim önümde olan bir hareket. Babel oyun içinde İbrahim'e diyor ki faul. Bunu oyuncular kendi arasında konuşurken VAR'daki Suat hocanın hatası daha büyük. Yapacak bir şey yok Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. 3 haftadır oynamamanın sıkıntısını bugün hissettik ama lig bir maraton bunun altından kalkarız.

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