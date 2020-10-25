Erman Toroğlu: Erzurum'un penaltısı verilmedi

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda B.B. Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin uzatma dakikalarında ev sahibi ekibin penaltısının verilmediğini belirterek tepki gösterdi.
Erzurumsporlu oyuncunun yerde kaldığı pozisyon için konuşan Toroğlu, "90+'da bir penaltı daha var, net penaltı. Galatasaraylı oyuncu, uzatmada Erzurumlu oyuncu ceza alanına girmeden sol eliyle boğazına çakıyor, devam ettiriyor, Erzurumlu oyuncu öne geçiyor, üzerine gidip itiliyor. Akıllı hakem olsa dışarıda faul verir, bir de sarı kart çakar, kurtarır. Bir de zeki değil! Hakem biraz da zeki olacak." yorumunu yaptı.
TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “3 puan bize iyi geldi, küçük bir moral oldu ama Falcao'yu kaybettiğimize üzgünüz” dedi.
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, ilk yarıda 4-1 geriye düştükten sonra maçta puan almak için çok şanslarının kalmadığını söyledi.
Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Emre Kılınç, maçın ardından konuştu.
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.