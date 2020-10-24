Başakşehir, gol oldu yağdı! 5-1

Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-1 yendi.

Boz Baykuşlar, bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip, Antalyaspor'u da mağlup ederek bu haftayı da 3 puanla kapatmayı bildi.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, bu sezon ikinci yenilgisini alan Fraport TAV Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

TURUNCU-LACİVERTLİ TAKIM İÇ SAHADAKİ İLK GOLLERİNİ ATTI



Bu sezon sahasında oynadığı ilk iki maçta gol sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir, iç sahadaki ilk gollerini Antalyaspor karşısında attı.

Evinde oynadığı Galatasaray maçını 2-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, Göztepe ile de golsüz berabere kalmıştı.

Ligde oynadığı ilk 5 maçta yalnızca 2 gol atabilen İstanbul ekibi, Antalyaspor karşısında 45 dakikada 4 kez fileleri havalandırdı. 90 dakika sonunda ise 5 gole ulaştı.

VISCA 3 GOLE ULAŞTI



Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, Antalyaspor maçında attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

Visca'nın attığı ilk golden sonra turuncu-lacivertli tüm futbolcular, hafta içinde ameliyat olan Junior Caiçara'nın formasını açtı ve golü Brezilyalı futbolcuya hediye ettiler.

İrfan Can Kahveci de bu mücadelede attığı golle bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Fransız futbolcu Enzo Crivelli de bu sezon ilk golünü Antalyaspor filelerine gönderdi.

GIULIANO İLK GOLÜNÜ ATTI



Medipol Başakşehir'in transferin son gününde kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Giuliano, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Antalyaspor'a attı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil olan Giuliano, 83. dakikada fileleri havalandırmayı başardı.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR'DE SAĞ BEK SIKINTISI



Medipol Başakşehir'de bu mücadelede sağ bekte görev yapan Brezilyalı futbolcu Rafael, ilk yarıda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlandı. Teknik direktör Okan Buruk, Rafael'i riske etmedi ve ikinci yarıda kenara aldı.

İkinci yarıda Rafael'in yerine sağ bekte görev yapan Mahmut Tekdemir de 68. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Turuncu-lacivertli takımın sağ beki Junior Caiçara da Leipzig ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanmış ve hafta içinde ameliyat edilmişti. İstanbul ekibinin, kadrosundaki bir diğer sağ bek Uğur Uçar'ın da uzun süredir sakatlığı sürüyor.

Okan Buruk, ilk yarıda bir pozisyonda sakatlık geçiren Martin Skrtel'i de riske etmedi ve bu oyuncunun yerine ikinci yarıda Ponck'u oyuna aldı.

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Buruk, ligde geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Junior Caiçara maç kadrosunda yer almadı. Okan Buruk, Mehmet Topal'ı da yedekler arasında tuttu. Bu iki ismin yerine Mahmut Tekdemir ve Enzo Crivelli ilk 11'de sahaya çıktı.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli ve Okechukwu Azubuike de kadroda yer almadı.

RAFAEL SAĞ BEKE GEÇTİ



Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Rafael, Caiçara'nın yokluğunda sağ beke geçti.

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz hafta Trabzonspor ve Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynanan karşılaşmalarda orta sahada görev almıştı.

MAHMUT TEKDEMİR 3 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ



Turuncu-lacivertli ekibin kaptanlarından Mahmut Tekdemir, üç maç sonra ilk 11'deki yerini aldı.

Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu ligin ilk 3 maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mahmut, daha sonra ligde Göztepe, Trabzonspor ve Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynanan karşılaşmalarda yedek kulübesinde forma şansı beklemişti.

AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan için destek pankartları asıldı.

Tribündeki pankartta, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanında "İki devlet tek millet" ifadeleri yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı kornerde, altıpas önüne gelen topa Epureanu kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Aynı dakikada Antalyaspor etkili bir atak geliştirdi. Orgill, iki kişiyi geçip ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Mert'ten seken topu, savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada Medipol Başakşehir, Rafael'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. 11. dakikada penaltı atışı kullanan Visca, topu ve kaleci Boffin'i ayrı köşelere gönderdi ve fileleri havalandırdı: 1-0.

14. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Mert, son çizgiye inip ceza sahasına ortasını yaptı. Podolski topun gelişine çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

21. dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı kornerde Martin Skrtel ve Ersan Adem Gülüm arasında yaşanan pozisyonda hakem Ali Palabıyık ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 23. dakikada Visca'nın kullandığı penaltıda top kaleci Boffin'den döndü. Boşta kalan topa Visca bir kez daha vurdu ve kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-1.

27. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Visca, sağ kanattan kazanılan kornerde topu ceza sahası dışında bekleyen İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan gelişine çok sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

35. dakikada Medipol Başakşehir 4. golünü attı. Hızlı gelişen atakta Demba Ba, savunmanın arkasına hareketlenen Crivelli'ye pasını attı. Fransız oyuncu, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazda yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 4-1.

38. dakikada turuncu-lacivertli takımın sağ kanattan gelişen atağında Visca, ceza sahasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan, sağ çaprazdan ayak içiyle plase vuruşunu yaptı, top ters direk dibinden auta gitti.

41. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Amilton, Rafael'e yaptığı faul sonrasında kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Ali Palabıyık önce Amilton'a sarı kart gösterdi, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında Palabıyık, sarı kartı iptal etti ve Amilton'a kırmızı kartını gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertli takımın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

50. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı gelişen atağında Visca, sol kanattan bindiren Deniz'e pasını attı. Deniz, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı, yan direğe de çarpan top auta gitti.

60. dakikada Antalyaspor ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Podolski hızla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Podolski'nin ceza sahası içerisinde ayak içiyle attığı şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e yükseltti. İrfan Can, ceza sahası içerisindeki Demba Ba'ya aşırtma pasını attı. Demba Ba rakibine rağmen şutunu attı, kaleci Boffin'den dönen topa Giuliano vurdu ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-1.

Mücadele turuncu-lacivertli ekibin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 46 Berkay Özcan), Skrtel (Dk. 46 Ponck), Epureanu, Bolingoli (Dk. 62 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 71 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç (Dk. 62 Giuliano), Crivelli, Demba Ba

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Veysel Sarı (Dk. 76 İmeri), Naldo, Mert Yılmaz, Kudriashov, Amilton, Bünyamin Balcı (Dk. 89 Mevlüt Han Ekelik), Nuri Şahin, Podolski (Dk. 61 Jahovic), Orgill (Dk. 61 Gökdeniz Bayrakdar)

Goller: Dk. 11 (penaltıdan) ve 23 Visca, Dk. 27 İrfan Can Kahveci, Dk. 35 Crivelli, Dk. 83 Giuliano (Medipol Başakşehir), Dk. 14 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 41 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

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