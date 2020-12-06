Emre Belözoğlu: patladı: Çok rahatsızız çok!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0 kazanılan Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından maçın hakemine patladı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta hakem Ali Palabıyık'ın yönetimine ve son haftalardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

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A Spor'a konuşan Belözoğlu, "Çok rahatsızız, biz rahatsızız, bu şekilde devam etmez bu. Herkes bunu bilsin, biz sadece sahaya odaklanmak istiyoruz ama buna müsaade edilmiyor. Mevcut durumdan çok rahatsızız." ifadelerini kullandı.

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