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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 23:33
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Emre Belözoğlu: patladı: Çok rahatsızız çok!

Emre Belözoğlu: patladı: Çok rahatsızız çok!

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0 kazanılan Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından maçın hakemine patladı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta hakem Ali Palabıyık'ın yönetimine ve son haftalardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

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A Spor'a konuşan Belözoğlu, "Çok rahatsızız, biz rahatsızız, bu şekilde devam etmez bu. Herkes bunu bilsin, biz sadece sahaya odaklanmak istiyoruz ama buna müsaade edilmiyor. Mevcut durumdan çok rahatsızız." ifadelerini kullandı.

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'F.Bahçe 2 Palabıyık: 0'
'F.Bahçe 2 Palabıyık: 0'

'F.Bahçe 2 Palabıyık: 0'

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren Dilmen, "Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı." dedi.

F.Bahçe'den Denizli'ye olay gönderme
F.Bahçe'den Denizli'ye olay gönderme

F.Bahçe'den Denizli'ye olay gönderme

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından maç öncesi "Hatırla" mesajıyla 14 Mayıs 2006'da sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu kaybettiği maça atıfta bulunan daha sonra paylaşımını silen Yukatel Denizlispor'a gönderme yaptı. Sarı-lacivertliler, 2-0 kazandıkları maçın ardından bir paylaşımda bulunarak "Baktıkça bizi hatırla" dedi.

Hakeme sert tepki: Bu acele niye
Hakeme sert tepki: Bu acele niye

Hakeme sert tepki: Bu acele niye

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, 1 gol attığı ve 2-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçını değerlendirdi.

Kaldığı yerden devam! 0-2
Kaldığı yerden devam! 0-2

Kaldığı yerden devam! 0-2

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.

Denizli'de ortalık karıştı
Denizli'de ortalık karıştı

Denizli'de ortalık karıştı

Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Deplasman fatihi Fenerbahçe
Deplasman fatihi Fenerbahçe

Deplasman fatihi Fenerbahçe

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