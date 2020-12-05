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aksam.com.tr
  • 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:00
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CANLI: Galatasaray-Atakaş Hatayspor

CANLI: Galatasaray-Atakaş Hatayspor

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AKŞAM

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Rize'den 4-0'lık zaferle dönen Cimbom'da hedef Güney ekibini mağlup ederek lider Aytemiz Alanyaspor ile puanını maç fazlasıyla da olsa eşitlemek. Mata golsüz eşitlik sürüyor.

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. 

GALATASARAY - ATAKAŞ HATAYSPOR

SAAT: 19.00

STAT: Türk Telekom

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Erkan Özdamar

GALATASARAYFatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Burak Çamoğlu, Rayane Aabid, Sackey, Selim Ilgaz, Adama, Akintola, Diouf.

Galatasaray 0-0 Atakaş Hatayspor

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Galatasaray 4-1-4-1, Hatayspor 4-2-3-1 dizilişiyle sahada.

3' Hatayspor'da Akintula'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

5' Galatasaray'da ceza sahasında topla buluşan Oğulcan'ın ortasında savunma topu son anda kornere gönderdi.

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