CANLI: Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
GALATASARAY - ATAKAŞ HATAYSPOR
SAAT: 19.00
STAT: Türk Telekom
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Erkan Özdamar
GALATASARAY: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Burak Çamoğlu, Rayane Aabid, Sackey, Selim Ilgaz, Adama, Akintola, Diouf.
Galatasaray 0-0 Atakaş Hatayspor
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
Galatasaray 4-1-4-1, Hatayspor 4-2-3-1 dizilişiyle sahada.
3' Hatayspor'da Akintula'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
5' Galatasaray'da ceza sahasında topla buluşan Oğulcan'ın ortasında savunma topu son anda kornere gönderdi.
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