  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 14:05
  • |
  • Son Güncelleme:

Çanlar Türk futbolu için çalıyor: 30 yıl geriye gittik!

Çanlar Türk futbolu için çalıyor: 30 yıl geriye gittik!

Paylaş

AA

Futbolda Türk takımları, Avrupa kupalarında son 30 yılın en kötü sezonunu geçiriyor.

Türk ekipleri, 3 takımla temsil edildiği 1989-90 sezonunu galibiyet alamadan tamamlarken sadece 0,333 puan toplamıştı.

İçinde bulunduğumuz sezona 5 takımla dahil olan ancak elemeler sonucunda 2 takımla yola devam edebilen Türkiye, an itibarıyla 1,9 puan toplayabildi.

- 1989-90 sezonu galibiyetsiz geçti

Türkiye’nin Avrupa’ya 3 takım gönderdiği 1989-90 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahne aldı.

O zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası’nda boy gösteren Fenerbahçe, ilk turda Sparta Prag’la eşleşti. Sarı-lacivertliler Çek rakibi karşısında her iki maçı da kaybederek (3-1, 2-1) turnuvadan elendi.

Kupa Galipleri Kupası’nda Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 1-0 ve 2-1 skorlarla boyun eğerek ilk turda Avrupa’ya veda etti.

UEFA Kupası’na katılan Galatasaray da Kızılyıldız ile eşleşti. Rakibiyle kendi evinde 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, rövanşı 2-0 kaybetti ve Avrupa defterini ilk turda kapattı.

Böylece Türk ekipleri oynadığı 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılarak sadece 0,333 puan toplayabildi.

Galatasaray'ın devre arası planı: Luyindama, Marcao...

90’LI YILLARDA YÜKSELİŞ BAŞLADI

Türkiye sadece 0,333 puan topladığı 1989-90 sezonunda, UEFA’ya üye 32 ülke arasında 24. sırada yer aldı.

1990’lı yılların ortalarından itibaren biraz olsun toparlanan ve üst basamaklara tırmanan Türkiye, 2000’li yılların başında 7. sıraya yerleşti.

Son 13 sezondur 10 ile 12. sırada yer alan Türkiye, bu yıllarda ortalama 6,53 puan topladı.

Tanju Çolak'tan Belhanda ve Feghouli'ye çok sert sözler: Siz kimsiniz?

30 YIL ÖNCEYE DÖNÜŞ

Sezona (2020-21) 5 takımla başlayan Türkiye’de 3 takım elemelerde Avrupa’ya veda etti.

Galatasaray 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle Avrupa defterini kapatırken, Beşiktaş oynadığı 2 maçı da kaybederek Avrupa’da havlu attı. Aytemiz Alanyaspor da tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa arenasında ilk maçta elendi.

Avrupa kupalarına direkt gruplardan katılan Medipol Başakşehir ile Sivasspor ise oynadıkları ikişer maçı da kaybetti.

Türk ekipleri yaptığı toplam 10 müsabakadan sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 8 maçtan boynu bükük ayrıldı.

Bu sonuçlarla sadece 1,9 puan toplayabilen Türkiye son 30 yılın en kötü performansını sergiliyor.

Türkiye aynı zamanda bu sezonki performans değerlendirmesinde Faroe Adaları, Slovenya, Azerbaycan, İsrail, Macaristan, Arnavutluk, G.Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kalırken UEFA’ya üye 55 ülke arasında 33. sırada kendisine yer bulabildi.

Erol Bulut'tan Jose Sosa kararı

TÜRKİYE, GELECEK SEZON SIRALAMASINDA 16. SIRAYA İNDİ

Bu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye’yi gelecek sezon daha kötü günler bekliyor.

Ülke puanı sıralaması son 5 yılda toplanan puanlara göre belirleniyor. Bu çerçevede Türk ekiplerinin 2016-17 sezonunda topladığı 9,7 puan devre dışı kalacak.

Bu durumda da Türkiye ilk 15 dışında kaldı. An itibarıyla ise gelecek sezonunun(2021-22) puan tablosunda ilk 20 sıra şu şekilde oluştu:

SıralamaÜlkePuan
1İngiltere67,784
2ispanya63,855
3İtalya50,474
4Almanya48,856
5Fransa37,499
6Portekiz34,866
7Rusya28,015
8İskoçya25,75
9Avusturya25,25
10Hollanda24,7
11Ukrayna24,4
12Sırbistan21,875
13Belçika21,8
14Kıbrıs21,75
15İsviçre19,425
16Türkiye19,2
17Danimarka18,875
18Yunanistan18,4
19İsveç17,75
20Norveç17,625

Beşiktaş'ta 'kanat' problemi

TÜRKİYE İLK 15’E GİREMEZSE, TAKIM SAYISI 4’E İNECEK

Türkiye’nin ilk 15 ülke arasında yer alamaması, ülke futbolu adına bir çok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirecek.

Türkiye , ülke puanı klasmanında ilk 15 dışında kalırsa:

1- Uzun süredir 5 takımla temsil hakkı bulunan Türkiye, Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek.

2- Sadece Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi yoluna katılacak ama o da ön eleme/elemeler oynamak zorunda kalacak.

3- UEFA Avrupa Ligi’ne elemeler dahil takım gönderemeyecek.

4- Diğer 3 takım, UEFA’nın gelecek sezon uygulamaya sokacağı Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek.

Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın istediği Ali Akman'a göz dikti

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ortalık karışacak! Belözoğlu, G.Saray'ın istediği genç yıldıza kancayı taktı
Ortalık karışacak! Belözoğlu, G.Saray'ın istediği genç yıldıza kancayı taktı

Ortalık karışacak! Belözoğlu, G.Saray'ın istediği genç yıldıza kancayı taktı

G.Saray'dan sürpriz hamle: Ezeli rakibin yıldızını kadrosuna katıyor
G.Saray'dan sürpriz hamle: Ezeli rakibin yıldızını kadrosuna katıyor

G.Saray'dan sürpriz hamle: Ezeli rakibin yıldızını kadrosuna katıyor

FB TV sunucusundan acı haber geldi! Hayatını kaybetti...
FB TV sunucusundan acı haber geldi! Hayatını kaybetti...

FB TV sunucusundan acı haber geldi! Hayatını kaybetti...

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'de Tisserand, antrenmanda yer almadı
F.Bahçe'de Tisserand, antrenmanda yer almadı

F.Bahçe'de Tisserand, antrenmanda yer almadı

Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Ljajic zamanı
Beşiktaş'ta Ljajic zamanı

Beşiktaş'ta Ljajic zamanı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Josef de Souza'nın yerine Adem Ljajic'in görev alması bekleniyor.

G.Saray'ın devre arası planı: Luyindama, Marcao...
G.Saray'ın devre arası planı: Luyindama, Marcao...

G.Saray'ın devre arası planı: Luyindama, Marcao...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arası operasyonunu belirledi.

Belhanda ve Feghouli'ye çok sert sözler!
Belhanda ve Feghouli'ye çok sert sözler!

Belhanda ve Feghouli'ye çok sert sözler!

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanevi isimleri arasında yer alan Tanju Çolak, sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin maaş indirimine gitmemesine ilişkin, "Ekonomi ortada ve sen buna rağmen burnundan kıl aldırmıyorsun. Ne oynuyorsun Feghouli? Belhanda ne oynuyorsun sen? Siz kimsiniz? Bu Galatasaray'a ne verdiniz." dedi.

Kızağa mı çekiliyor? Bulut'tan Sosa kararı
Kızağa mı çekiliyor? Bulut'tan Sosa kararı

Kızağa mı çekiliyor? Bulut'tan Sosa kararı

Trabzonspor karşısında silik bir performans sergileyen ve devre arasında oyundan alınan Jose Sosa'ya Erol Bulut moral oldu. Tecrübeli futbolcuyla özel olarak görüşen genç teknik adam, oyuncusuna "bu hafta da 11'desin" mesajı verdi.

Beşiktaş'ta 'kanat' problemi
Beşiktaş'ta 'kanat' problemi

Beşiktaş'ta 'kanat' problemi

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin de sakatlanmasıyla kanatlarda oynayacak oyuncu olarak sadece Rachid Ghezzal kaldı. Bu durum Yeni Malatya maçı öncesi Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.