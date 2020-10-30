  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 13:50
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta 'kanat' problemi

Beşiktaş'ta 'kanat' problemi

Paylaş

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin de sakatlanmasıyla kanatlarda oynayacak oyuncu olarak sadece Rachid Ghezzal kaldı. Bu durum Yeni Malatya maçı öncesi Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor.

Süper Lig'de Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kanat oyuncuları Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in tedavileri devam ederken, sakatlar kervanına Gökhan Töre de katıldı. Arka alt baldırında ağrı hisseden tecrübeli oyuncuda 1. derece yırtık tespit edildi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı teknik heyetin elinde kanat oyuncusu olarak sadece Rachid Ghezzal kaldı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic zamanı

ÇARE YİNE LARIN

SABAH'ın haberine göre, Yukatel Denizlispor deplasmanında kanat sorununu Cyle Larin'i sol önde oynatarak çözen teknik direktör Sergen Yalçın, Kanadalı yıldızı Yeni Malatyaspor karşısında da aynı bölgede görevlendirecek. Sağ önde ise Rachid Ghezzal görev yapacak.

Deneyimli hocanın en büyük kâbusu yaşanabilecek yeni sakatlıklar. Beşiktaş'ta N'Koudou ve Hasic ve Atakan'ın 2 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. Hasic ile Atakan'ın çok az da olsa bir sonraki hafta Gaziantep FK maçına yetişme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray, Dorukhan'ı devre arasında kadrosuna katacak

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ortalık karışacak! Belözoğlu, G.Saray'ın istediği genç yıldıza kancayı taktı
Ortalık karışacak! Belözoğlu, G.Saray'ın istediği genç yıldıza kancayı taktı

Ortalık karışacak! Belözoğlu, G.Saray'ın istediği genç yıldıza kancayı taktı

G.Saray'dan sürpriz hamle: Ezeli rakibin yıldızını kadrosuna katıyor
G.Saray'dan sürpriz hamle: Ezeli rakibin yıldızını kadrosuna katıyor

G.Saray'dan sürpriz hamle: Ezeli rakibin yıldızını kadrosuna katıyor

FB TV sunucusundan acı haber geldi! Hayatını kaybetti...
FB TV sunucusundan acı haber geldi! Hayatını kaybetti...

FB TV sunucusundan acı haber geldi! Hayatını kaybetti...

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'ın devre arası planı: Luyindama, Marcao...
G.Saray'ın devre arası planı: Luyindama, Marcao...

G.Saray'ın devre arası planı: Luyindama, Marcao...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arası operasyonunu belirledi.

Belhanda ve Feghouli'ye çok sert sözler!
Belhanda ve Feghouli'ye çok sert sözler!

Belhanda ve Feghouli'ye çok sert sözler!

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanevi isimleri arasında yer alan Tanju Çolak, sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin maaş indirimine gitmemesine ilişkin, "Ekonomi ortada ve sen buna rağmen burnundan kıl aldırmıyorsun. Ne oynuyorsun Feghouli? Belhanda ne oynuyorsun sen? Siz kimsiniz? Bu Galatasaray'a ne verdiniz." dedi.

Beşiktaş'ta Ljajic zamanı
Beşiktaş'ta Ljajic zamanı

Beşiktaş'ta Ljajic zamanı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Josef de Souza'nın yerine Adem Ljajic'in görev alması bekleniyor.

Kızağa mı çekiliyor? Bulut'tan Sosa kararı
Kızağa mı çekiliyor? Bulut'tan Sosa kararı

Kızağa mı çekiliyor? Bulut'tan Sosa kararı

Trabzonspor karşısında silik bir performans sergileyen ve devre arasında oyundan alınan Jose Sosa'ya Erol Bulut moral oldu. Tecrübeli futbolcuyla özel olarak görüşen genç teknik adam, oyuncusuna "bu hafta da 11'desin" mesajı verdi.

Beşiktaş'ta 'kanat' problemi
Beşiktaş'ta 'kanat' problemi

Beşiktaş'ta 'kanat' problemi

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin de sakatlanmasıyla kanatlarda oynayacak oyuncu olarak sadece Rachid Ghezzal kaldı. Bu durum Yeni Malatya maçı öncesi Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor.

Trabzonspor'da Newton kararı
Trabzonspor'da Newton kararı

Trabzonspor'da Newton kararı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.