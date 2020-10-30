Beşiktaş'ta Adem Ljajic zamanı

Yukatel Denizlispor karşılaşmasında kırmızı kart görerek Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine forma giymesi en yüksek ismin, Adem Ljajic olduğu konuşuluyor.
Sporx'in haberine göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "hazır ol" mesajını gönderdiği Sırp oyuncunun, Malatya sınavında forvet arkasında sahne alması bekleniyor.
Orta sahanın göbeğinde savunmanın önünde ise Dorukhan ile Atiba'nın olacağı bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arası operasyonunu belirledi.
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanevi isimleri arasında yer alan Tanju Çolak, sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin maaş indirimine gitmemesine ilişkin, "Ekonomi ortada ve sen buna rağmen burnundan kıl aldırmıyorsun. Ne oynuyorsun Feghouli? Belhanda ne oynuyorsun sen? Siz kimsiniz? Bu Galatasaray'a ne verdiniz." dedi.
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Josef de Souza'nın yerine Adem Ljajic'in görev alması bekleniyor.
Trabzonspor karşısında silik bir performans sergileyen ve devre arasında oyundan alınan Jose Sosa'ya Erol Bulut moral oldu. Tecrübeli futbolcuyla özel olarak görüşen genç teknik adam, oyuncusuna "bu hafta da 11'desin" mesajı verdi.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin de sakatlanmasıyla kanatlarda oynayacak oyuncu olarak sadece Rachid Ghezzal kaldı. Bu durum Yeni Malatya maçı öncesi Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ile bir görüşme gerçekleştirdi.