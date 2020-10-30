Tanju Çolak'tan Belhanda ve Feghouli'ye çok sert sözler: Siz kimsiniz?

IHA

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanevi isimleri arasında yer alan Tanju Çolak, sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin maaş indirimine gitmemesine ilişkin, "Ekonomi ortada ve sen buna rağmen burnundan kıl aldırmıyorsun. Ne oynuyorsun Feghouli? Belhanda ne oynuyorsun sen? Siz kimsiniz, bu Galatasaray'a ne verdiniz?" dedi.

Türk futbol tarihinin 335 gol ile gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu, Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü’nü alan tek Türk oyuncu olan Galatasaraylı eski futbolcu Tanju Çolak İHA'ya sarı-kırmızılı takımın son durumuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

“İSTEDİĞİ TOPLARI FALCAO’YA ULAŞTIRAMIYORSAN GOL ATAMAZ”



İki senedir Galatasaray’ın kadro anlamında değişikliğe gitmediğine vurgu yapan Tanju Çolak, “Falcao geldikten sonra yeni bir futbolcu yok ama Türk menşeli güzel oyuncular aldı; Emre, Taylan iyi başladılar. Ama devamında sıkıntılar yaşanıyor. Galatasaray geride bol pas, ağır futbol, sistemden uzak, çabuk oynamayan bir takım hüviyeti aldı. Bu beni şaşırtıyor çünkü böyle gol atamazsın, pozisyon bulamazsın. Futbol üç bölüme ayrılmış; defans, oyun kurucu ve hücum. Sen bu topları üçüncü bölgeye getiremiyorsan, istediği topları Falcao’ya ulaştıramıyorsan bu Falcao gol atamaz. Bırak Falcao, Tanju Çolak da olsa gol atamaz. Bir kere bu sistemin değişmesi lazım, Falcao’yu daha çok beslemek lazım, üçüncü bölgede oynamak lazım. Birinci bölgede kaleciyle oynamak ne anlama geliyor, onu da anlamış değilim. Stoper sağ beke, sağ bek stopere, stoper sol stopere, sol stoper sol beke. O kadar ağır oynuyor ki topun arkasına tüm futbolcular geçince o zaman pozisyon bulmakta zorlanıyorsun. Futbol böyle bir şey, dikine oynayan futbolcular az kaldı. O kalitede futbolculardan hiç yok. Bakıyorsun ligimize; hepsi mi yabancı? Türk isim sayacağım 3-5 kişi var. Ben buna üzülüyorum, artık Türk insanının futbola olan sevgisi azalıyor. Buna çözüm bulmak lazım. Keyifli oynamıyoruz, mutlu değiliz, huzursuzuz.” şeklinde konuştu.

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“NE OYNUYORSUN FEGHOULİ? BELHANDA NE OYNUYORSUN SEN?”



Galatasaray yönetiminin maaş indirimini kabul etmedikleri konuşulan Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda’yı ağır sözlerle eleştiren Çolak, “Bu pandemi sürecinde futbolcular isyan ediyor. Kulüplerin durumunu düşüyor musun? Ekonominin ne halde olduğunu biliyor musun? Ekonomi ortada ve sen buna rağmen burnundan kıl aldırmıyorsun. Yüzde 15 indirime gidiyorlar diye tavır koyuyorsun. Ya ne oynuyorsun Feghouli? Belhanda ne oynuyorsun sen? Ne oynadığını zannediyorsun? Burası üçüncü dünya ülkesi değil. Yüzde 15’e tek siz tavır koyuyorsunuz, 25 kişi var. Siz kimsiniz? Ne yaptınız? Bu Galatasaray’a ne verdiniz? Artık amatörlük bitmiş. Her şey para olmuş, günah. Galatasaray Kulübü herkese yüzde 15 indirim yapıyor. Falcao’ya da yapıyor, kaleciye, stopere de yapıyor. Ama Feghouli ile Belhanda kabul etmem diyor. Sen kimsin arkadaş kimsin? Nesin, uzaydan mı geldin? Ne özelliğin var, şampiyonluklar mı yaşatıyorsun? Bir maçta 3 gol mü atıyorsunuz? Taraftar omuzuna mı aldı sizi, ne yaptı? Yazık, günah. Olan kulüplerimize olacak. Yarın bu kulüpler kapılarına kilit vuracak. Böyle sorumsuzca 3 yıllık, 4 yıllık sözleşme yaparsanız bu insanlara bu imkanı veriyorsunuz. Hiç mi vicdanınız yok? Dünya’da ekonominin ne halde olduğunu görüyor musunuz? Ne veriyorsunuz, sahada ne yapıyorsunuz? Saha varlığınız yok. İki pas atmayla 3 milyon Euro almak kolay mı? Türk futbolu adına üzülüyorum. Bu yabancıların bu kadar para aldığı halde yüzde 15 indirim yapmamaları beni kahrediyor. Bugün Messi indirim yapıyor, Ronaldo indirim yapıyor, Mbappe indirim yapıyor. İndirim yapmayan yok. Dünya starları indirim yapıyor sen indirime karşısın.” ifadelerini kullandı.

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“FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE”



Kulüplerin maddi imkansızlıklar sebebiyle istedikleri transferleri yapamadıklarını da aktaran eski milli futbolcu, “Beşiktaşlılar transfer yapamadı, paraları yok. O kadar borç var ki. Galatasaray’da da giden olmadığından para gelmediği için transfer yapılamıyor. Fenerbahçe sattı, bu sene çok iyi takım kurdu. Zaten takım iyi futbolculardan kurulursa o zaman şampiyon olunur. İşte bunu bu sene Fenerbahçe yaptı. Şu anda bir adım öndeler. Eğer teknik direktör takımdaki sevgiyi, saygıyı, sistemi oturtursa bu senenin şampiyonu da Fenerbahçe olur.” diye konuştu.

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“GALATASARAY’DAKİ FUTBOLCULAR İKİNCİ VİTESTEN ÜÇÜNCÜ VİTESE ÇIKMIYOR”



Sarı-kırmızılıların oyun anlayışını da eleştiren Çolak, “Bir teknik adam olarak Mourinho’nun bile takımına katkısı yüzde 25. Mourinho’nun 25 olduğu zaman Fatih Terim’in nedir, yüzde 20’dir. Galatasaray’daki futbolcular ikinci vitesten üçüncü vitese çıkmıyorlar. Hep ikide, rölantide gidiyorlar. Hızlı oynamıyorlar, çabuk oynamıyorlar, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gitmiyorlar. Birinci bölgede top yapıyorlar. UEFA çok pas yapana 3 puan mı veriyor. Bizim futbol mantalitemiz mi değişti, anlamış değilim. Kaleciyi niye kullanıyoruz, orası birinci bölge. Rakibi sıkıştırmışsın, sen ikinci bölgeden kaleciye pas atıyorsun. O top bir daha nasıl geri gelecek. O kadar kolay mı? Biraz mantık var. Futbolda çabukluk olmalı, dikine oynanmalı, şut atılmalı, yandan orta olmalı. Biz bunları öğrendik. Gördüğümüz kadarıyla Türk futbolu her geçen gün geriye düşüyor. İnsanlar futboldan kopuyorlar. Buna dikkat etmek lazım, çözüm bulmak lazım. Nasıl bulacaklar onu da bilmiyorum.” dedi.

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