Balotelli'de sıcak saatler: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya!

İtalyanların sorunlu yıldızı Mario Balotelli için Alman basınından ilginç bir iddia geldi. Forma giydiği Brescia'da antrenmana çıkmadığı için sözleşmesi feshedilen yıldız forvet için Galatasaray iddiaları sıcaklığını korurken, Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki forvet için devrede olduğu yazıldı.

İki kulüp, şu sıralar transferde birçok isim ile görüşme halindeyken Alman basınında 'Balotelli'yi kim yakalar' başlıklı sunulan yazıda ilginç detaylara yer verildi.

Marsilya ve Nice'te geçirdiği Fransa kariyerinin ardından sezon başında İtalya'ya Brescia formasıyla dönen yıldız oyuncu Mario Balotelli'nin kulübü ile olan sözleşmesi geçtiğimiz günlerde antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle feshedilmişti.

Bu gelişme öncesi de ismi Galatasaray ile anılan İtalyan golcü için bu kez Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi.

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FALCAO ÜCRETLERİNDEN FERAGAT ETMEK İSTEMİYOR

Ligablatt.de'nin haberinde şu ifadelere yer verildi: "Geçen yılın en skorer oyuncusu Mbaye Diagne, Hollandalı Ryan Babel gibi, kulübü Brugge'daki başarısız macerasından sonra geri dönecek, ancak her ikisinin de satılması gündemde..."

Aynı haberde Falcao için de ilginç bir iddia ortaya atılırken, Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'dan ayrılabileceği iddia edildi: "Mevcut yıldız Radamel Falcao, herkes tarafından bilinmese de para sorununu gündeme getiriyor. Ücretlerinden feragat etmek istemeyen Falcao, İstanbul'a veda etmek için harekete geçebilir."

"Balotelli ve Galatasaray arasında sıradan bir transfer temasından daha fazlası var. Kulüp yöneticilerinin Balotelli ile somut olarak temasta bulunduğu söyleniyor."

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SÖZLEŞME TEKLİFİ BİLE HAZIR

"Hatta ilk sözleşme teklifi bile hazırlandı. Galatasaray Balotelli ile başarıya dayalı bir işbirliği hazırlama gayretinde."

"Balotelli bu yaz futbol serüvenini kesin olarak başka bir ülkeye taşıyacak. Galatasaray'ın gündemindeki oyuncu için yaşanan son gelişmelere göre, Beşiktaş da Balotelli'yi istiyor. Ancak Galatasaray'ın aksine "Kara Kartal'ın" yıldız oyuncu ile henüz bir görüşme gerçekleştirmediği söyleniyor."

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ŞENOL GÜNEŞ VETO ETMİŞTİ

Balotelli, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde de siyah-beyazlıların gündemine gelmişti ancak Güneş'in bu transferi veto ettiği bilgisine de haberde yer verildi.

Tecrübeli çalıştırıcı transferi istememesinin sebebi olarak "Onu kişisel olarak tanımıyorum ama Fransa'da çok arkadaşım var ve onlardan kendisinin davranışlarına ilişkin olumsuz bilgiler gelince onu istemedim."

"Benim için sadece yetenek değil, davranış ve tutum da önem taşıyor. Bana söylenen saha dışındaki yaşantısıyla da sorunlar yaratabileceği yönündeydi. Burada Quaresma'ya yeni bir fırsat tanıdık. Bu riski aldık ama yeniden döndüğünde her şey harikaydı."

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SERGENİ'İN BALOTELLİ PLANI: BURAK OUT 'BALO' IN

"Ayrıca her değişiklik yaptığımda bana kızma tavrını da bir kenara bıraktı. Belki Balotelli de böyle olabilirdi ama o tarz bir oyuncuyu istemedim" ifadelerini kullanmıştı.

Balotelli'nin Galatasaray'a gelmesi durumunda bir onun kadar tecrübeli olan Falcao ile iyi bir uyum sergileyeceği, Kolombiyalı oyuncunun takımdan ayrılması ihtimaline karışılık ise 1 numaralı forvet olarak sahadaki yerini alacağı düşünülüyor.

Sergen Yalçın'ın planının ise sık sık sakatlık sorunu yaşayan Burak Yılmaz'ın yerine Balotelli'yi kadrosuna katarak derinlik yaratmanın yanında camiayı da havaya sokmak olduğu tahmin ediliyor.

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