Beşiktaş'a yeni Diagne! Fiyat sordular; Partizan'ın cevabı şaşırttı...

Beşiktaş, Sırbistan kulübü Partizan'da forma giyen Nijeryalı forvet Umar Sadıq için fiyat sordu, hiç beklemediği bir cevap aldı. Sırp kulübü, Sadıq için 15 milyon euro istedi. Öte yandan genç futbolcunun, teknik direktör Miloseviç ile kenardan gelen talimatları dinlemediği gerekçesiyle kavgalı olduğu ortaya çıktı.

İsmi Beşiktaş ile anılan Partizanlı golcü Umar Sadiq için Sırbistan'da flaş bir haber çıktı.

Sırbistan'dan Blic'in haberine göre; Beşiktaş, Partizan'ın 23 yaşındaki 1.92'lik Nijeryalı golcüsü Sadiq için nabız yokladı. Partizan, Umar Sadiq için Beşiktaş'tan 15 milyon euro bonservis talep etti.

Umar Sadiq için halihazırda Katar'dan gelen ve 10 milyon euroluk bir teklifin reddedildiği ve 15 milyon euro'dan aşağı bir teklifin kabul edilmeyeceği vurgulandı.

KENDİ BİLDİĞİNİ OKUYOR

Haberin detayında, Umar Sadiq'in problemli bir oyuncu olmasına rağmen kulübün potansiyeline inandığı vurgulandı. Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic ile Sadiq'in sık sık karşıya karşıya geldiği, oyuncunun kenardan gelen talimatları dinlemeyerek kendi bildiğini okuduğunun altı çizildi.

Umar Sadiq'in Mladost'a karşı oynanan maçta, Milosevic'in uyarısını dinlemeyerek penaltıyı kullandığı ve topu takımın penaltıcısı Bibras Natcho'ya bırakmadığı, maç sonrası da oyuncu ve teknik direktör arasında tartışma çıktığı hatırlatıldı. Bu olayların üstüne Radnik'e karşı oynanan maçta takımı sabote edercesine bir futbol oynadığı bilgisi verildi. Bencilce oynayan ve profesyonelliğe sığmayan davranışları olan Sadiq'in, Milosevic tarafından istenmediği yazıldı.

ADETA BİR GEZGİN: 23 YAŞ, 9 KULÜP!

Umar Sadiq, henüz 23 yaşında olmasına rağmen birçok kulüpte oynadı. Sadiq, Nijerya'daki Abuja'dan 14 yaşında İtalya'da Spezia'ya transfer oldu. 2 sene sonra, 2015'te Roma'ya geçti. Roma, 2.5 milyon euro'ya bonservisini aldı. Ardından Bologna, Torino, NAC Breda, Glasgow Rangers, Perugia'da kiralık oynadıktan sonra önce Temmuz 2019'da kiralık, ardından Ocak 2020'de 1.75 milyon euro karşılığı Partizan'a transfer oldu.

23 MAÇTA 12 GOL ATTI

1.92 boyundaki forvet, bu sezon Sırp Ligi'nde 23 maça çıktı ve 12 gol atıp 12 asist yaptı. (Sporx)