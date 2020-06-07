Galatasaray'da Yuto Nagatomo, Suudi Arabistan yolcusu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan, ayrılığına onay verdiği 33 yaşındaki Yuto Nagatomo'nun yeni takımını Suudi Arabistan basını duyurdu.

Ajansspor'un derlediği Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al-Nasr Riyad takımının teknik direktörü Rui Vitória, Galatasaray'dan Yuto Nagatomo ve Monaco'dan kaleci Danijel Subasic'i kadrosunda görmek istiyor.

Nagatomo'nun transfer olması durumunda savunmada ve sağ ön tarafta görev yapacağı, ayrıca yine sarı-kırmızılı takımdan Suudi ekibine kiralık olarak giden ve Al Nasr'ı terk etmeye hazırlanan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon'nun da yerine geçeceği belirtildi.

Nagatomo'nun Galatasaray ile, Subasic'in ise Monaco ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Bilindiği üzere, sarı kırmızılı takım ocak ayı ara transfer döneminde beklentileri karşılayamayan Yuto Nagatomo'nun lisansını askıya almıştı.

BERKAN EMİR, TERİM'İN RADARINDA

Galatasaray bu sezon bonservis bedeli ödeme konusunda hassas davranırken sol bek adayları konusunda öne çıkan isim Göztepeli Berkan Emir oldu.

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla öne çıkan 32 yaşındaki futbolcu Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği isimler arasında yer alıyor.

ROTASYON İÇİN İDEAL

Deneyimli teknik adam, Marcelo Saracchi'ye formayı teslim etmeyi düşünürken, Berkan Emir'i rotasyonda ideal bir futbolcu olarak görüyor.

Berkan Emir için girişimlere başlayacak olan sarı-kırmızılı takımda bu transferin gerçekleşmesi durumunda sol bek rotasyonunda görev yapabilecek olan isim sayısı 3'e yükselecek.

Saracchi ve Berkan Emir'in yanına Terim'in genelde orta sahada görev verdiği Ömer Bayram da zorunlu durumlarda o mevkide görev yapabilecek.

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