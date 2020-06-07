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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 19:05
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Mert Müldür için kapışıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray, Mert Müldür için kapışıyor

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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galataasaray, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcunun peşinde. İtalyan basını, genç oyuncu için iki büyüğün kapıştığını yazdı. İşte detaylar...

Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde dev bir yarışa girdi. Her iki kulüp de, 2019-2020 sezonunun sona ermesiyle beraber, yeni sezon için temasta oldukları isimlere imza attırmanın peşinde.

Sarı-kırmızılı takımda Mariano, sarı-lacivertlilerde ise Isla ile yola devam edilmeyecek. İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek pozisyonunda oynayan milli futbolcu için adeta sıraya girdiğini aktardı. Her iki kulüp de sağ bek pozisyonu için kaliteli bir isim ararken ibre, A Milli Futbol Takımımızda da forma giyen Mert Müldür'e döndü.

ÖNCE FENERBAHÇE SONRA GALATASARAY

İtalyan basını konu ile ilgili yaptığı haberde, Sassuolo'da forma giyen genç isim için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını, ardından Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğunu yazdı. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin ilgisinin duyurulmasının ardından devreye da Galatasaray girdi. Sezon başında Rapid Wien'den 5 milyon euro bedelle satın alınan Müldür'ün kendini gösterebilmesi için çok fazla fırsatı olmadı. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda bu transfere önem verilirken, Fatih Terim'in Mert için araya girmesi transferi kızıştırdı.

TOP MERT'TE

İki takımında çok istediği isim olan Mert Müldür son kararı kendisi verecek. Sassuolo'da forma giyen genç isim Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.

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