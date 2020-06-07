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Beşiktaş'a yeni Diagne! Fiyat sordular; kulübünün cevabı şaşırttı... Beşiktaş'a yeni Diagne! Fiyat sordular; kulübünün cevabı şaşırttı... Beşiktaş, Sırbistan kulübü Partizan'da forma giyen Nijeryalı forvet Umar Sadıq için fiyat sordu, hiç beklemediği bir cevap aldı. Genç futbolcunun, teknik direktör Miloseviç ile kenardan gelen talimatları dinlemediği için kavgalı olduğu belirtildi.

Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar Süper Lig öncesi yayıncı kuruluştan flaş karar 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak.

Milli futbolcu için kıyasıya rekabet! Milli futbolcu için kıyasıya rekabet! Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galataasaray, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcunun peşinde. İtalyan basını, genç oyuncu için iki büyüğün kapıştığını yazdı. İşte detaylar...

Trabzonspor, yemekte bir araya geldi Trabzonspor, yemekte bir araya geldi Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcular ve aileleri, kulübün düzenlediği yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Almanlardan tepki çeken haber! Türkiye'den alıp Portekiz'e verdiler Almanlardan tepki çeken haber! Türkiye'den alıp Portekiz'e verdiler Alman basınından Bild, daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklanan 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınarak Portekiz'e verildiğini iddia etti. Habere göre, turnuvanın geri kalan kısmı Lizbon'da oynanacak.

Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör... Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör... Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları şok eden gerçek ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetimin, 1 aydan fazla bir süredir hiçbir teknik adamla görüşmediği ortaya çıktı.