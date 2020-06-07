Fenerbahçe, Layvin Kurzawa'yı yeniden gündemine aldı

Fenerbahçe'nin bonservis sorunu bulunmayan başarılı oyuncu için bu hafta içerisinde görüşmelerini sıklaştıracağı konuşuluyor. Bu sezon 14 maçta görev alan ve 1 gol kaydeden oyuncu daha öncesinde de 7 sezon Monaco'da ter dökmüştü.
PLASE MACIEJ RYBUS
Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe yönetiminin Kurzawa'nın transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık Lokomotiv Moskova'nın 30 yaşındaki sol beki Maciej Rybus'u da listesinde tuttuğu bilinirken Rus ekibiyle görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında. Hasan Ali ile ilgili kararını veremeyen Kanarya'nın sol bek için iki isimden birine imza attırması bekleniyor.
Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması nedeniyle Fenerbahçe, alternatifler üzerinde durmaya devam ediyor… İngilizler bir süredir sarı-lacivertlilerin Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için araştırmalar yaptığını iddia ediyordu.
İtalyanların sorunlu yıldızı Mario Balotelli için Alman basınından ilginç bir iddia geldi. Forma giydiği Brescia'da antrenmana çıkmadığı için sözleşmesi feshedilen yıldız forvet için Galatasaray iddiaları sıcaklığını korurken, Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki forvet için devrede olduğu yazıldı.
Fenerbahçe, Caner Erkin'in ayrılığının ardından bir türlü yeri doldurulamayan sol bek mevkisi için bu kez işini sağlama almak istiyor... Bu minvalde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, PSG'de bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Layvin Kurzawa'yı bir kez daha gündeme aldı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan, ayrılığına onay verdiği 33 yaşındaki Yuto Nagatomo'nun yeni takımını Suudi Arabistan basını duyurdu.
Beşiktaş, Sırbistan kulübü Partizan'da forma giyen Nijeryalı forvet Umar Sadıq için fiyat sordu, hiç beklemediği bir cevap aldı. Genç futbolcunun, teknik direktör Miloseviç ile kenardan gelen talimatları dinlemediği için kavgalı olduğu belirtildi.
12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galataasaray, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcunun peşinde. İtalyan basını, genç oyuncu için iki büyüğün kapıştığını yazdı. İşte detaylar...