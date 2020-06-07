Fenerbahçe, Layvin Kurzawa'yı yeniden gündemine aldı

Fenerbahçe, Caner Erkin'in ayrılığının ardından bir türlü yeri doldurulamayan sol bek mevkisi için bu kez işini sağlama almak istiyor... Bu minvalde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, PSG'de bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Layvin Kurzawa'yı bir kez daha gündeme aldı.

Fenerbahçe'nin bonservis sorunu bulunmayan başarılı oyuncu için bu hafta içerisinde görüşmelerini sıklaştıracağı konuşuluyor. Bu sezon 14 maçta görev alan ve 1 gol kaydeden oyuncu daha öncesinde de 7 sezon Monaco'da ter dökmüştü.

PLASE MACIEJ RYBUS

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe yönetiminin Kurzawa'nın transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık Lokomotiv Moskova'nın 30 yaşındaki sol beki Maciej Rybus'u da listesinde tuttuğu bilinirken Rus ekibiyle görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında. Hasan Ali ile ilgili kararını veremeyen Kanarya'nın sol bek için iki isimden birine imza attırması bekleniyor.

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