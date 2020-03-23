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aksam.com.tr
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 21:20
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  • 23 Mart 2020 Pazartesi 21:23

Arteta'ya bulaştırmıştı... Olympiakos Başkanı'nın test sonucu belli oldu

Arteta'ya bulaştırmıştı... Olympiakos Başkanı'nın test sonucu belli oldu

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10 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, 13 günün ardından sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Olympiakos Başkanı Marinakis hastalığı yendi. 52 yaşındaki Marinakis'in koronavirüse dair bünyesinde hiçbir semptom kalmadığı açıklandı.

Marinakis'le temasta bulunan Arsenal teknik direktörü İspanyol çalıştırıcı Mikel Arteta da koronavirüs hastalığını atlattığını açıklamıştı.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, "Yönetimden, Olympiakos Kulübü Başkanı Evangelos Marinakis'in koronavirüse yakalandığı ve onunla temasta bulunan herkesin risk altında olduğu konusunda telefon aldım. Yönetime, kendimi iyi hissetmediğimi ve birçok oyuncunun da Marinakis ile temasta bulunduğunu söyledim. " ifadelerini kullanmıştı.

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