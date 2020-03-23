Arteta'ya bulaştırmıştı... Olympiakos Başkanı'nın test sonucu belli oldu

Koronavirüs testi pozitif çıkan Olympiakos Başkanı Marinakis hastalığı yendi. 52 yaşındaki Marinakis'in koronavirüse dair bünyesinde hiçbir semptom kalmadığı açıklandı.
Marinakis'le temasta bulunan Arsenal teknik direktörü İspanyol çalıştırıcı Mikel Arteta da koronavirüs hastalığını atlattığını açıklamıştı.
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, "Yönetimden, Olympiakos Kulübü Başkanı Evangelos Marinakis'in koronavirüse yakalandığı ve onunla temasta bulunan herkesin risk altında olduğu konusunda telefon aldım. Yönetime, kendimi iyi hissetmediğimi ve birçok oyuncunun da Marinakis ile temasta bulunduğunu söyledim. " ifadelerini kullanmıştı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarını süresiz erteledi.
10 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, 13 günün ardından sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Real Madrid'in eski başkanlarından Fernando Martin Alvarez'in korona virüse yakalandığı açıklandı.
Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den sarı-lacivertli ekibe transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun ücretinin ödenmediği ortaya çıktı. Hollanda temsilcisinin başkanı Wilco van Schaik, De Gelderlander'a yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli ekibin 750 bin Euro'yu ödemediğini ifade etti. İşte detaylar...
Sezon başında İngiliz devi Arsenal'den kiralanan Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, Arsenal'in siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediğini yazdı.
Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından alarma geçildi. Albayrak'ın aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim de tedbir amaçlı olarak test yaptırdı. Sonucu bekleniyor...