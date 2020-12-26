Zico'dan flaş Alex açıklaması

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico, o dönemki oyuncusu ve Fenerbahçe efsanesi Alex hakkında açıklamalarda bulundu. Zico, Fenerbahçe'den vatandaşı Alex de Souza'dan istediği tek şeyi de açıkladı.
"İŞİNİ YAPAN FUTBOLCUDAN FAZLASI OLMALIYDI"
ESPN Brezilya'ya konuşan Zico, "Alex'le ilgili hatırladığım en net şey, İngiltere'de Newcastle ile oynadığımız UEFA Kupası maçı öncesinde konuştuklarımızdır. Ondan konuşmasını ve takım için kendisinin önemini anlatmasını istedim. Ayrıca sadece işini yapan bir futbolcu olmasına gerek olmadığını söyledim. Yetenekleri ve kalitesiyle herkes ona inanırdı." açıklamasında bulundu.
"BIRAK DİĞERLERİ KOŞSUN"
Alex'ten tek talebini de açıklayan Brezilyalı efsane futbolcu ve teknik direktör, "Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde, onu Brezilya'dan zaten tanıyordum. Alex'e maçların karar vericisi olmasını söyledim. Ona, 'Bırak diğerleri koşsun, senin gereksiz koşmanı istemiyorum. Senin kaleden uzak kalmanı istemiyorum.' dedim." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, 2021 yılından itibaren antrenörlük kariyerine başlamayı planlıyor. Uzun vadede Fenerbahçe teknik direktörlüğü de Alex'in unvanlarından birisi olabilir.
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