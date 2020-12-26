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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:11
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Son dakika haberi: İngilizler duyurdu: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gidiyor

Son dakika haberi: İngilizler duyurdu: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gidiyor

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Fanatik

Fenerbahçe'de taraftarın hayallerini süsleyen Mesut Özil'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, yıldız futbolcunun İstanbul'da Başkan Ali Koç'la gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Mesut'un sarı-lacivertli kulübe sıcak baktığını yazdı. Habere göre, Arsenal'in yıldız futbolcusu, Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamaya hazır.

Fenerbahçe'de transfer gündemi bir hayli yoğun. Ara transfer döneminde adından söz ettirmek isteyen Kanarya'nın gündemi meşgul eden isim: Mesut Özil.

İngiliz basınında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş bir iddia gündeme geldi. Uzun süredir taraftarı büyük heyecana sürükleyen bir isim olan Mesut Özil'in İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

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İMZA PARASI İSTEMEYECEK

Görüşmede tarafların ortak yakın dostları hakkında sohbet ettiği bile aktarılırken Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Başkan Koç'un Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamaların 'gündemi sakinleştirmek' için yapıldığı aktarılırken, Arsenal'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun imza parası istemeden Fenerbahçe'ye imza atabileceği kaydedildi.

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2019 yılında Amine Gülşe ile evlenen futbolcunun eşi ile birlikte Türkiye'de yaşamaya sıcak baktığı haberde ilerleyen günlerde kapalı kapılar arkasında bir görüşmenin daha gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

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