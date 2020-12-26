Son dakika haberi: İngilizler duyurdu: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gidiyor

Fenerbahçe'de transfer gündemi bir hayli yoğun. Ara transfer döneminde adından söz ettirmek isteyen Kanarya'nın gündemi meşgul eden isim: Mesut Özil.
İngiliz basınında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş bir iddia gündeme geldi. Uzun süredir taraftarı büyük heyecana sürükleyen bir isim olan Mesut Özil'in İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
İMZA PARASI İSTEMEYECEK
Görüşmede tarafların ortak yakın dostları hakkında sohbet ettiği bile aktarılırken Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de Başkan Koç'un Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamaların 'gündemi sakinleştirmek' için yapıldığı aktarılırken, Arsenal'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun imza parası istemeden Fenerbahçe'ye imza atabileceği kaydedildi.
2019 yılında Amine Gülşe ile evlenen futbolcunun eşi ile birlikte Türkiye'de yaşamaya sıcak baktığı haberde ilerleyen günlerde kapalı kapılar arkasında bir görüşmenin daha gerçekleşebileceği iddia ediliyor.
Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.
“Vida, finansal açıdan gelir getireceği için Beşiktaş onu satmak istedi. Bu baskı yüzünden haziran ayından beri düşüş yaşayan Vida'nın kalitesi yeniden ortaya çıkmaya başladı.”
Orta sahada kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, direksiyonu bir dönem Real Madrid ve Paris Saint-Germain formaları giyen Jese'ye kırdı. İşte detaylar...
Ligdeki zirve yarışında bugün çok kritik bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Son haftalarda iyi puan ortalaması tutturan iki takım, yine zafer hesapları yapıyor. Kaybeden ligde iddialı olma yolunda ağır bir yara alacak.
F.Bahçe, sakat, hasta ve cezalı futbolcularının yokluğunda hiçbir maça tam kadro çıkamadı. Kanarya, 14 haftada ortalama her maça en az 5 eksikle çıktı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.