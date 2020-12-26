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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 09:45
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Son dakika haberi... Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Bonservissiz geliyor

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Bonservissiz geliyor

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Fotomaç

Orta sahada kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, direksiyonu bir dönem Real Madrid ve Paris Saint-Germain formaları giyen Jese'ye kırdı. İşte detaylar...

Kanatlarında bir türlü istediği momentumu tutturamayan Fenerbahçe, bu pozisyon için transfer arayışlarını sürdürüyor.

Menajerler, sarı-lacivertli kurmayların önüne PSG'nin sözleşmesini feshettiği Jese'yi getirdi. Ronaldo'nun varisi olarak Real Madrid'de öne çıkan, daha sonra 25 milyon euroya Fransız devi PSG'ye giden İspanyol forvet, bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Bu sezon sadece 2 maçta 22 dakika oynadı ve kısa süre önce de sözleşmesi feshedilerek serbest bırakıldı.

BEYAZ BİR SAYFA HEDEFLİYOR

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen, bonservisi elindeki Jese, menajerleri aracılığıyla kendisine takım arıyor. Fenerbahçe'ye önerilen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertlilerin transfer listesine girdiği öğrenildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Jese, sol kanadın yanı sıra, sağ kanat ve santrforda da oynuyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Sporting Lizbon'da 17 maçta 1 gol atabildi.

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