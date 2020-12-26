'İranlı Messi' Allahyar, Ukrayna'da şov yapıyor

Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Zorya takımına kiraladığı 'İranlı Messi' lakaplı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'da ayın futbolcusu seçildi.

Fenerbahçe'nin Esteghlal takımınından transfer ettiği ancak Türkiye’de beklenen sıçramayı gösteremediği için Zorya takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna’da parlamayı başardı.

ARALIK AYININ EN İYİ OYUNCUSU SEÇİLDİ

Avrupa Ligi’nde Leicester City filelerini havalandıran ve ligde de gol kaydetmeyi başaran 19 yaşındaki santrfor, taraftarların oylarıyla takımda aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.

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"SORUMLULUĞUMU ARTIRDI"

İran basınına bir röportaj veren Allahyar, öncelikle en iyi oyuncu seçilmesi konusuna değinerek “Bu seçim benim sorumluluklarımı artırdı, çünkü benden beklentilerin ne kadar fazla olduğunun farkına vardım.” dedi.

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"HAVA SOĞUK DİYE İSTANBUL'A GELDİM"

Zorya Luhansk’ta hocası ve arkadaşları ile ilişkilerini “Teknik direktör Viktor Skripnik benden son derece memnun. Eski hocam Winfried Schaefer gibi ilgileniyor benimle. Takım arkadaşlarımla aram çok iyi. Takımda çok iyi bir arkadaşlık var, zirveye oynuyoruz.” şeklinde anlatan Allahyar şöyle devam etti:

Ukrayna’da hava çok soğuk futbol oynanmıyor, o yüzden lige 1.5 aylık bir ara verildi. Ben de İstanbul’a geldim bir arkadaşımın yanında kalıyorum. Burada arkadaşımın yardımıyla günlük egzersizlerimi yapıyor, formda kalmak adına çalışıyorum. Ardından takımımın Antalya’da kampı gerçekleşecek.

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