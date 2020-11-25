Ünlü futbolculardan Maradona'ya veda

Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Arjantin ve futbol için çok üzücü bir gün. Bizden ayrılmadı çünkü Diego ölümsüz." ifadelerini kullandı.
Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, "Çok üzücü bir haber. Futbol dünyasının gördüğü en iyi 10 numaralardan birini kaybettik. Özleneceksin efsane. Huzur içinde uyu." şeklinde duygularını ifade etti.
Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, "Daima futbol tarihinde kalacaksın. Tüm dünyaya verdiğin keyif için teşekkürler." paylaşımını yaptı.
Galatasaraylı Radamel Falcao, sosyal medya hesabında, "Çok küçük yaşlardan beri hep idolüm oldun. Senin gibi profesyonel bir futbolcu olmak için saatlerce videolarını izlediğimi hatırlıyorum. Seninle tanışma fırsatı bulduğumda güzel yüreğinin farkına vardım. Seni özleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
60 yaşında hayata gözlerini yuman Diego Armando Maradona sevgisini Arjantin sokaklarında ve yıldız ismin simgeleştiği Napoli kulübüne ev sahipliği yapan Napoli şehrinde görmek mümkün. İşte Maradona sevgisini yansıtan o resimlerden bazıları...
Fenerbahçe, genç futbolcuları ile sessiz sedasız profesyonel sözleşme imzaladı.
• Bartu Kulbilge, 17, Kaleci
• Fatih Yiğit Şanlıtürk, 17, Merkez Orta Saha
• Serhat Ahmetoğlu, 18, Sol Kanat
• Uğur Kaan Yıldız, 18, Sağ Bek
UEFA, bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Karacabey Belediyespor'u konuk eden Hatayspor, normal süresi 2-2 biten maçta rakibine penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup olarak elendi.
Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı.
Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne olur? Akşam Gazetesi Spor Editörü Tamer Ayeri, derbi maç öncesinde Akşam TV'den Eda Cabul'a değerlendirmelerde bulundu.
• "Kağıt üstünde Fenerbahçe rahat kazanır gibi görünüyor, fakat kağıda bakınca Başakşehir'in de kazanması gerekiyordu, ama Beşiktaş kazandı."
• "Derbilerin havası farklı oluyor. Beşiktaş'ın önemli eksikleri var."