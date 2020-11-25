Alman kulüpleri, Maradona'ya veda etti

Bayern Münih internet sayfasından yayımladığı mesajda, futbol dünyasının Diego Maradona’nın yasını tuttuğu belirtilerek, Arjantinli futbolcunun tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edildiği belirtildi.
Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge yaptığı açıklamada, "Diego Maradona ile tarihin en büyük futbolcularından biri bizden ayrıldı. Bayern Münih, onun yakınlarıyla, memleketi Arjantin ile ve tüm taraftarlarıyla birlikte yas tutuyor. Ona karşı oynama onurunu yaşadım. 3 yıl Serie A’da ve Alman Milli Takımıyla 1986’da Dünya Kupası finalinde. Sahada onunla karşılaştığım için gururluyum. Diego Maradona kazanacak ne varsa her şeyi kazandı ve bilhassa futbolun güzelliğini sevenlerin herkesin kalplerini." değerlendirmesinde bulundu.
Schalke 04 ve Leipzig kulüpleri de Twitter’dan yaptıkları paylaşımda, tüm zamanların en iyi futbolcularından birinin hayatını kaybettiği belirtilerek “Huzur içinde yat Diego Maradona" ifadeleri kullanıldı.
Borussia Dortmund kulübü de, Maradona’nın fotoğrafının yer aldığı bir paylaşımda bulunarak “Huzur içinde yat Diego Armando Maradona” ifadelerine yer verdi.
Eski Alman Milli Futbolcu Lothar Matthaeus da sosyal medyadan Maradona ile kendisinin yer aldığı fotoğraflarla birlikte “Dostum huzur içinde yat” ifadesini paylaştı.
60 yaşında hayata gözlerini yuman Diego Armando Maradona sevgisini Arjantin sokaklarında ve yıldız ismin simgeleştiği Napoli kulübüne ev sahipliği yapan Napoli şehrinde görmek mümkün. İşte Maradona sevgisini yansıtan o resimlerden bazıları...
Fenerbahçe, genç futbolcuları ile sessiz sedasız profesyonel sözleşme imzaladı.
• Bartu Kulbilge, 17, Kaleci
• Fatih Yiğit Şanlıtürk, 17, Merkez Orta Saha
• Serhat Ahmetoğlu, 18, Sol Kanat
• Uğur Kaan Yıldız, 18, Sağ Bek
UEFA, bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Karacabey Belediyespor'u konuk eden Hatayspor, normal süresi 2-2 biten maçta rakibine penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup olarak elendi.
Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı.
Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne olur? Akşam Gazetesi Spor Editörü Tamer Ayeri, derbi maç öncesinde Akşam TV'den Eda Cabul'a değerlendirmelerde bulundu.
• "Kağıt üstünde Fenerbahçe rahat kazanır gibi görünüyor, fakat kağıda bakınca Başakşehir'in de kazanması gerekiyordu, ama Beşiktaş kazandı."
• "Derbilerin havası farklı oluyor. Beşiktaş'ın önemli eksikleri var."