İngiliz kulüpleri, Maradona'ya veda etti

Manchester United'ın resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, Maradona'nın ölümünün derin üzüntüyle karşılandığı kaydedildi.
Açıklamada Arjantin'li efsane futbolcunun, tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olarak kabul edildiği ve 1986'da kaptan olarak ülkesinin Dünya Kupası zaferine ilham verdiği belirtildi.
Maradona'nın Barcelona formasıyla 1984'te Manchester United'a karşı oynadığı kupa Galipleri Kupası karşılaşmasının hatırlatıldığı açıklamada, o maçta Maradona'ya karşı mücadele eden Manchester United'ın eski kaptanı Bryan Ronson'un görüşlerine yer verildi.
Robson, Maradona'nın döneminin iyi futbolcusu olduğunu ve Brezilyalı Pele'yle birlikte tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında yer aldığını kaydetti.
Chelsea Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sanatının dehası. Futbolun ustası. Tüm zamanların en iyilerinden biri. Huzur içinde yat Diego Maradona." ifadelerine yer verildi.
Liverpool, Maradona'nın ölümüne ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Futbolun gerçek harikası. Huzur içinde uyu Maradona." denildi.
60 yaşında hayata gözlerini yuman Diego Armando Maradona sevgisini Arjantin sokaklarında ve yıldız ismin simgeleştiği Napoli kulübüne ev sahipliği yapan Napoli şehrinde görmek mümkün. İşte Maradona sevgisini yansıtan o resimlerden bazıları...
Fenerbahçe, genç futbolcuları ile sessiz sedasız profesyonel sözleşme imzaladı.
• Bartu Kulbilge, 17, Kaleci
• Fatih Yiğit Şanlıtürk, 17, Merkez Orta Saha
• Serhat Ahmetoğlu, 18, Sol Kanat
• Uğur Kaan Yıldız, 18, Sağ Bek
UEFA, bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Karacabey Belediyespor'u konuk eden Hatayspor, normal süresi 2-2 biten maçta rakibine penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup olarak elendi.
Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı.
Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne olur? Akşam Gazetesi Spor Editörü Tamer Ayeri, derbi maç öncesinde Akşam TV'den Eda Cabul'a değerlendirmelerde bulundu.
• "Kağıt üstünde Fenerbahçe rahat kazanır gibi görünüyor, fakat kağıda bakınca Başakşehir'in de kazanması gerekiyordu, ama Beşiktaş kazandı."
• "Derbilerin havası farklı oluyor. Beşiktaş'ın önemli eksikleri var."